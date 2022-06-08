Son dakika: Ozan Tufan anlaştı ve sıra Hull City ile Fenerbahçe'de! Görüşmede çifte transfer sürprizi... Emre Belözoğlu detayı... | Transfer haberi

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılan ve Medipol Başakşehir'in istediği iddia edilen Ozan Tufan'ın, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile anlaştığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferin detaylarını konuşmak için bir araya geldi. Tarafların bonservis, ödeme planı ve diğer prosedürlerle ilgili istişarede bulunduğu belirtilirken konunun çözüme kavuşturulması bekleniyor.

ALLAHYAR DA KONUŞULDU

Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasındaki zirvede kiralık olarak Hull City’de forma giyen Allahyar’ın bonservisinin alınması için de tarafların fikir alış verişinde bulunduğu öğrenildi.

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EMRE BELÖZOĞLU İSTİYOR

Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, orta sahadaki kuvvetliliğini arttırma adına Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın Transfer edilmesini istiyor.

KİRALIK FORMÜLÜ

İHA'nın haberine göre; Medipol Başakşehir yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için kiralık formülünü ön planda tutarken, sarı-lacivertliler ise bonservis ücretiyle transferin gerçekleşmesinden yana.

JORGE JESUS'UN KARAR HAFTASI

Teknik direktör sorununu çözen Fenerbahçe’de yeni transferler, takımdan ayrılacak futbolcular, Topuk Yaylası kamp tarihleri, hazırlık maç takvimi Jorge Jesus’un İstanbul’a gelmesiyle bir bir netleşecek. Yardımcısı Rodrigo Araujo’nun nikahı için Lizbon’a giden Portekizli teknik adamı hafta ortasında İstanbul’a dönmesiyle birlikte takımda yoğun bir mesai programı bekliyor.

YABANCI SAYISI 12'YE DÜŞECEK

Takımdan ayrılış biçimlerinin nasıl olacağı merak edilen Mesut Özil, Ozan Tufan, kiradan dönecek Meyer, Samatta, Lemos ile Hull City’ye gitmesi beklenen Allahyar’ın durumunun netleşmesiyle 16 olan yabancı 12’ye düşürülecek. 1 yıllık kontratları kalan Gustavo, Novak, Tisserand’ın, Pelkas’ın sarı lacivertli kulüpteki geleceğinin de menajerleriyle yapılacak görüşmelerden sonra netleşmesi planlanıyor.

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HAFTAYA SEZON AÇILIYOR

Sezonu 13 Haziran’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde taraftarların da katılımıyla açacak olan Fenerbahçe 3 veya 4 gün İstanbul’da çalıştıktan sonra Topuk Yaylası Tesisleri’ne geçecek. Burada yaklaşık 2 haftalık yükleme kampına girip, 19 veya 20 Temmuz’daki ilk Şampiyonlar Ligi ilk ön elemesi maçına kadar hazır hale gelmeyi hedefliyor.