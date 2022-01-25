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Son dakika: Fenerbahçe'den forvete Tiquinho hamlesi! Sezon sonuna kadar...

#Transfer#Tiquinho#Fenerbahçe
Son dakika: Fenerbahçeden forvete Tiquinho hamlesi Sezon sonuna kadar...

Gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı çözmek isteyen Fenerbahçe forvet transferi için Olympiakos'un kapısını çaldı ve Tiquinho'yu istedi.

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Forvet transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

Birçok adayla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic'i gündemine almış ve Sırp forvet Hull City'nin teklifini reddedip Türkiye'de kalarak transfere yeşil ışık yakmıştı.

Forvet transferindeki bu gelişmelerin sonrasında komşu Yunanistan'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Sportime'ın haberine göre Fenerbahçe, Olympiakos'un Brezilyalı forveti Tiquinho Soares ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin Olympiakos'a sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptığı ve bu teklifte satın alma opsiyonunun bulunmadığı ileri sürüldü. Ayrıca Fenerbahçe'nin kiralama ücreti de ödemeye yanaşmadığı kaydedildi.

Son dakika: Fenerbahçeden forvete Tiquinho hamlesi Sezon sonuna kadar...

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Bu sezon Olympiakos formasıyla 27 maça çıkan 31 yaşındaki forvet 9 gol kaydetti.

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#Transfer#Tiquinho#Fenerbahçe

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