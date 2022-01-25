Son Dakika: Everton'da Vitor Pereira ihtimali olay oldu! "Endişe verici, kulüp dağılmış demektir..."

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İngiltere Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton'da teknik direktörlük koltuğu için Vitor Pereira'nın konuşuluyor olması Ada'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Merseyside temsilcisinde arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Rafa Benitez ile yollar ayrılmıştı. İspanyol çalıştırıcının yerine teknik adam arayışlarına başlayan Everton'ın Vitor Pereira ile görüştüğü ve ilk müzakerelerin olumlu geçtiği kaydedilmişti.

İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ AMA...

Ada basınında yer alan haberlere göre; Everton'ın sahibi Farhad Moshiri'nin ileriye dönük ve uzun bir yapılanma çerçevesinde takımın başında Vitor Pereira'yı görmek istediği belirtilmiş ve deneyimli teknik adamın bu göreve sıcak baktığı öne sürülmüştü.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Daily Mail yazarı Martin Samuel, Everton'ın teknik direktör tercihlerini masaya yatırdı ve yazısında Vitor Pereira'ya özel bir parantez açtı. Samuel, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ve TSV 1860 Münih maceralarına atıfta bulunarak bu tercihin endişe verici olduğunu yazdı.

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MARTIN SAMUEL'İN VITOR PEREIRA HAKKINDA KALEME ALDIĞI YAZI ŞU ŞEKİLDE:

Eğer Vitor Pereira ve Cannavaro, Everton'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyorsa kulüp cidden dağılmış demektir. İkisinin de küme düşme tehlikesini yönetebileceklerini gösteren referansları neler? Bu iki ismin Goodison Park'ta görev alma ihtimalinin endişe veriyor olması bir gerçek. İkisi birden Çin'de görev aldılar ve küme düşme hattında tecrübeli oldukları söylenemez.

En iyi kadrosu olmadan, en iyi kulüpte çalışmadığı haliyle Vitor Pereira'ya bir bakalım. Fenerbahçe'de daha önce de çalışmıştı ve yıllar sonra kulübe geri döndü. Ama lider Trabzonspor'un 14 puan arkasında kalınca sezon ortasında kovuldu. Son macerası bu şekilde oldu.

Bundesliga 2'nin dibine demir atmış TSV 1860 Münih'te bir kurtarma operasyonu için görevlendirildi. Sezon ortasında görevi devraldı ancak işler yolunda gitmedi ve takım küme düştü. Bütün yöneticiler istifa etti, kulübün yeni sahibi Hasan Ismaik üçüncü lig için lisans ödemesini yapmadı ve böylece bölgesel lige gerilediler.

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Vitor Pereira'nın şimdiye kadar çalıştığı takımlardan Everton'a en çok benzeyeni TSV 1860 Münih. Kulüp kriz içinde ve küme düşmekten korkuluyor. Porto ve Olympiacos'ta çalıştığında o takımlar zaten ligin önderleri arasında bulunuyordu. Bu, Vitor Pereira iyi bir iş çıkarmadı demek değil ancak bu takımlara gittiğinde işler zaten yolundaydı. Porto'da başarılı olan kişi Ande Villas Boas'tır.





TSV 1860 MÜNİH'TE NELER OLMUŞTU?

2017 yılında sezon başında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bundesliga 2 ekiplerinden 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira, Almanya'da da umduğunu bulamamıştı.

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve kadrosuna birçok deneyimli oyuncu katan 1860 Münih, kabus gibi geçen bir sezonun ardından Almanya 3. Ligi'ne düşmüştü.

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Portekizli teknik adam yönetiminde sezonu 16. sırada tamamlayıp Play-Out oynamak zorunda kalan Münih ekibi, Regensburg'la oynadığı 2 maçın sonunda Bundesliga 2'ye veda etmişti.

Vitor Pereira'lı 1860 Münih, ilk maçta Regensburg'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasındaki maçı ise 2-0 kaybederek bir alt ligin yolunu tutmuştu.

Daha sonra yaşanan süreçte kulüp yöneticileri istifa etmiş ve 3. Lig için gereken lisans ücretinin ödenmemesi nedeniyle kulüp bölgesel lige düşmüştü.

EVERTON VAZGEÇTİ İDDİASI

Öte yandan Sky Sports'un haberine göre; Everton, Vitor Pereira kararından vazgeçmek üzere.

Haberde, taraftarlar arasında gerçekleşen ilk görüşmelerin olumlu geçmesine rağmen yaşanan son gelişmelerin ardından sürecin olumsuz seyrettiği belirtildi.

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