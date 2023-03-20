Son dakika: Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya bonkör teklif! Ekvadorlu yıldız diğer teklifleri geri çevirecek

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Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, son maçında Alanyaspor'u 3-1 geçerek lider Galatasaray'ı takibini sürdürürken Enner Valencia 2 gol katkısı yaparak takımına 3 puanı getiren isim oldu.

EFSANEYİ GEÇTİ

Kariyerinin en verimli sezonunu Fenerbahçe'de yaşayan 33 yaşındaki forvet, Alanyaspor ağlarına bıraktığı gollerle 29 gole ulaşarak sarı lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'yı geride bıraktı.

Enner Valencia bu sezon 29 golüne ulaşarak 2010/2011 sezonunda Alex de Souza'nın 28 gollü sezonunu geride bıraktı ve Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maç golü atan yabancı oyuncu oldu.

SOW'DAN SONRA İLK

Süper Lig'deki son beş maçında da ağları havalandıran Ekvadorlu yıldız, Moussa Sow'dan bu yana ligde beş maçlık seri yakalayan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

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JESUS'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Enner Valencia, Portekizli teknik adama teşekkür ederken "Jorge Jesus'un güveni, bizler için çok önemli. Geldiği günden beri bize olan güvenini anlatıyor. Ona teşekkür ederim. Bu sene çok iyi ve güçlü bir takım kurduk. Umarım bu şekilde devam ederiz." dedi.

PERFORMANSIYLA ARKADAŞLARINI HAYRAN BIRAKTI

Performansıyla ilgili olarak takım arkadaşlarıyla arasında geçen bir diyaloğu da aktaran Valencia, "Birkaç gün önce Ferdi ve Emre'yle aramızda bir konuşma oldu. Bana 'Gol atmayı bırakmalısın' diye şaka yapmışlardı. Ben de onlara 'Şu an olmaz, şu an gol atmayı bırakamam' dedim." açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR

Her fırsatta ailesinin ve kendisinin İstanbul'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Valencia, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada bir kez daha Fenerbahçe'de devam etmek istediğini kaydetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım."

BİRÇOK TAKIM TAKİPTE

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Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia'ya, BAE ve Suudi kulüplerinin ilgisi sürerken oyuncunun önceliği Fenerbahçe.

Enner Valencia'nın performansından memnun olan ve takımda kalması için girişimlere başlayan Fenerbahçe ise oyuncu ve temsilcisiyle görüşmelere devam ediyor.

İSTEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU

Sporx'in haberine göre, yıllık 1.7 milyon Euro kazanan Enner Valencia'yı takımda tutmak isteyen sarı lacivertli yönetim, maaş dengesini bozmadan oyuncuyu da memnun edecek bir rakam önerecek.

Yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme isteyen Valencia, Fenerbahçe'den böyle bir teklif gelmesi durumunda yeni mukavele imzalayacak.