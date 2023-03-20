Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fenerbahçe'den Joshua King, Jayden Oosterwalde ve Enner Valencia açıklaması! Sağlık durumları nasıl?

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Enner Valencia#Joshua King
Fenerbahçeden Joshua King, Jayden Oosterwalde ve Enner Valencia açıklaması Sağlık durumları nasıl
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 13:34

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Joshua King, Jayden Oosterwalde ve Enner Valencia'nın sağlık durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir;

Joshua King: Hamstring kas yaralanması

Jayden Oosterwalde: Aşil tendinopatisi

Enner Valencia: Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması (yeniden değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır).

Futbolcularımızın tedavisine başlanılmış olup, detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Enner Valencia#Joshua King

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir
16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD