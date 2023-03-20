Fenerbahçe'den Joshua King, Jayden Oosterwalde ve Enner Valencia açıklaması! Sağlık durumları nasıl?

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İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir;
Joshua King: Hamstring kas yaralanması
Jayden Oosterwalde: Aşil tendinopatisi
Enner Valencia: Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması (yeniden değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır).
Futbolcularımızın tedavisine başlanılmış olup, detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü