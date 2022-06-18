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Son dakika: Fenerbahçe'den Abdülkerim Bardakçı resmi teklif!

#Transfer#Fenerbahçe#Abdülkerim Bardakçı
Son dakika: Fenerbahçeden Abdülkerim Bardakçı resmi teklif

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katarken Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı için resmi teklif yaptı.

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Sarı lacivertlileri, Konyaspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakçı için resmi teklifte bulundu.

A Spor'un haberine göre, oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı olan Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Konyaspor'a 2.2 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

Sarı lacivertliler ayrıca, Abdülkerim için, geçen sezonu Royal Antwerp'te kiralık olarak geçiren Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'yı Konyaspor'a önerdi.

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Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Beşiktaş ve Fenerbahçenin Abdülkerim Bardakçı teklifini açıkladıKonyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı teklifini açıkladıHaberi görüntüle

Geçen sezon gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na da seçilen Abdülkerim Bardakçı'nın adı Beşiktaş ile de anılıyor.

Piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki savunmacının Konyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun transferi hakkında konuşan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Beşiktaş'tan resmi teklif aldıklarını, Fenerbahçe'den ise gayri resmi teklif aldıklarını açıklamıştı.

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27 yaşındaki savunmacı için Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldıklarını belirten Özgeçken, "Abdülkerim Bardakcı için Beşiktaş'tan resmi teklif aldık. Abdülkerim için Fenerbahçe'den de gayri resmi bir teklif aldık. Şu anda bu teklifleri değerlendirme aşamasındayız." ifadelerini kullanmıştı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Abdülkerim Bardakçı

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