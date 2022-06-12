Son dakika: Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı teklifini açıkladı

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Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı için teklifte bulundu.

Transfer hakkında A Spor'a konuşan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Beşiktaş'tan resmi teklif aldıklarını, Fenerbahçe'den ise gayri resmi teklif aldıklarını açıkladı.

27 yaşındaki savunmacı için Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldıklarını belirten Özgeçken, "Abdülkerim Bardakcı için Beşiktaş'tan resmi teklif aldık. Abdülkerim için Fenerbahçe'den de gayri resmi bir teklif aldık. Şu anda bu teklifleri değerlendirme aşamasındayız." ifadelerini kullandı.

Başkan Özgeçken, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını da açıklarken kulüp de resmi siteden yaptığı açıklamayla transferi duyurdu.

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Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Konyaspor’umuz, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.