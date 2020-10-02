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Haber Giriş: 02.10.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni transfer Papiss Cisse'nin lisansı çıktı!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni transfer Papiss Cisse'nin lisansı çıktı!
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Fenerbahçe, yeni transferi Papiss Cisse'nin lisansını çıkardı. Senegalli golcü, Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyebilecek.

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  • Son Dakika | Papiss Cisse resmen Fenerbahçede İşte ilk fotoğraflar...
  • Son Dakika | Papiss Cisse resmen Fenerbahçede İşte ilk fotoğraflar...
  • Son Dakika | Papiss Cisse resmen Fenerbahçede İşte ilk fotoğraflar...
  • Son Dakika | Papiss Cisse resmen Fenerbahçede İşte ilk fotoğraflar...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni transfer Papiss Cisse'nin lisansı çıktı.

Senegalli golcü, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Cumartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyebilecek.

35 yaşındaki forvet, dün resmi sözleşmeyi imzalar imzalamaz ayağının tozuyla idmana çıkmıştı.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük mücadelesi 3 Ekim'de saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Son Dakika | Fenerbahçede yeni transfer Papiss Cissenin lisansı çıktı

 

Son Dakika | Fenerbahçede yeni transfer Papiss Cissenin lisansı çıktı

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