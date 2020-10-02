Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni transfer Papiss Cisse'nin lisansı çıktı!
Fenerbahçe, yeni transferi Papiss Cisse'nin lisansını çıkardı. Senegalli golcü, Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyebilecek.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni transfer Papiss Cisse'nin lisansı çıktı.
Senegalli golcü, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Cumartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyebilecek.
35 yaşındaki forvet, dün resmi sözleşmeyi imzalar imzalamaz ayağının tozuyla idmana çıkmıştı.
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük mücadelesi 3 Ekim'de saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
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