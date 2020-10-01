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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 16:18 | 

Son Dakika | Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de! İşte ilk fotoğraflar...

Fenerbahçe, Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, Senegalli santrfor Papiss Cisse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

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Sarı lacivertli ekip, golcü oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Senegalli oyuncu, Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek.

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Sarı-lacivertli kulüp, Twitter'da paylaşılan videoda Gülen Gözler filminden bir sahneye yer verdi. Videoda, Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakterinin uçakla duvarı yıkarak evin içine girmesi yer alırken, montajla Vecihi'nin yüzüne Cisse'nin yüzünün eklendiği görüldü. Video, "Ailemize hoş geldin." notuyla paylaşıldı.

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Kariyerinde Fransa'nın Metz, Almanya'nın Freiburg, İngiltere'nin Newcastle United takımlarında forma giyen 35 yaşındaki golcü futbolcu, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen Cisse, Süper Lig'de 2 sezonda 58 müsabakada 38 kez fileleri havalandırdı.

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