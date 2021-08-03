Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira 3-4-3'te sola çözüm arıyor

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın sarı lacivertli ekibe oynatmak istediği 3-4-3 sisteminde geri üçlünün ve orta dörtlünün solu için kafası net değil.

Arka üçlüde sol stoper olarak Caulker, Szalai, Novak önlerinde Ferdi ve Caner’i deneyen Portekizli teknik adamın, yönetimden bu noktaya da transfer yapılmasını isteyebileceği öğrenildi. Sağ tarafı Tisserand, önünde de Samuel veya Nazım’ı oynatarak çözmüş görünen Pereira’nın sol stoperde ise çeşitli diziliş denemelerine rağmen henüz net bir fikre sahip olamadığı anlaşılıyor.

Ferdi bir adım önde görünüyor

Hazırlık maçlarında defans üçlüsünü Tisserand-Serdar-Szalai, Tisserand-Szalai-Caulker, Tisserand-Szalai-Novak, Lemos-Serdar-Novak, Lemos-Gustavo-Caulker şekliyle deneyen Pereira’nın henüz sol stoperde aradığını bulamamış olması, bu bölgeye yapılacak bir transferle çözülme ihtimalini güçlendirdi.

Orta dörtlünün solunda da Ferdi mi yoksa Caner’in mi oynayacağı hazırlık maçlarında tam olarak netleşmedi. Ferdi Kadıoğlu son iki maçta sergilediği oyunla bir adım öne çıkarken, Caner Erkin’in lige kadar performansını yukarı taşıması bekleniyor.

Valencia-Samatta dönüşümlü

Greuther Fürth karşısında rakibin hatasından yararlanarak 2 gol atmasına rağmen Serdar Dursun henüz beklenen performansa ulaşmış görünmüyor.

Sarı lacivertlilerde geçen sezon takımın en golcü ismi olan Valencia ile şu ana karar istenilen performansı sergileyemeyen Samatta’nın golcü transferi gerçekleşene kadar dönüşümlü oynaması bekleniyor.

Bu arada Fenerbahçe’de yarın yapılacak olan Dinamo Kiev maçı tüm takım için büyük önem taşıyor.

Pereira bu karşılaşmanın ardından takımdan gitmesini istediği isimlerin raporunu verecek ve nihai kadro şekillenecek.