Son Dakika: Fenerbahçe'de transfer operasyonu! Edin Visca ve Olivier Giroud derken Mert Hakan sürprizi...

Fenerbahçe cephesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Emre Belözoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Sarı-Lacivertliler yeni sezon için ikisi Süper Lig'den olmak üzere 4 yıldız isimle anlaşma sağlandı. Ayrıca sezon sonunda 7 futbolcuyla da yollar ayrılacak.

OZAN TUFAN'A 16 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin futboldaki çıkışı sürerken bir yandan da oynadığı futbol ile birçok dev kulübün transfer listesine giren isimler için teklifler kulübe resmi olarak gelmeye başladı. Ozan Tufan için serbest kalma bedeli 20 milyon Euro belirlendi. Futbolcu için Crystal Palace kulübünden 16 milyon Euro resmi teklif geldi. Görüşmeler sürüyor.

SZALAI İÇİN TEKLİFLER VAR

Bonservis bedeli 22 milyon Euro olarak belirlenen Attila Szalai için Rusya, Almanya ve İngiltere'den resmi teklifler geldi.

MERT HAKAN İÇİN 7.5 MİLYON EURO

Fransa ve İtalya'dan Mert Hakan Yandaş için teklif gelirken kulüp futbolcu için 7.5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

SAMATTA'YI CLUB BRUGGE İSTİYOR

Mbwana Samatta için ise Club Brugge 3.5 milyon Euro teklif etti. Bu konuda önümüzdeki günlerde yönetim karar verecek.

DORUKHAN TAMAM, VEDAT KİRALANACAK

Emre Belözoğlu'nun transfer listesinde bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz, Vedat Muriç ve Olivier Giroud ile tamasa geçildi. Dorukhan Toköz ile her konuda anlaşma sağlandı. Lazio'ya bu sezon başında satılan Vedat Muriç de Fenerbahçe'nin transfer listesinde. Oyuncu, 1 seneliğine kiralık olarak eski takımına geri dönecek.

VISCA, FENERBAHÇE'Yİ İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Başakşehir formasını giyen ve 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden Edin Visca için 2 futbolcu+para teklifi yapıldı. Edin Visca, Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini yönetime bildirirken görüşmeler sürüyor.

GIROUD İLE ANLAŞMA TAMAM

Chelsea formasını giyen ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Olivier Giroud ile temasa geçildi ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Giroud uzun süre Arsenal'de Mesut Özil ile aynı takımda oynamıştı. Oyuncunun Fransa Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu bulunuyor.

KANATLARA TAKVİYE

Diego Perotti'nin sakatlığı, Bright Samuel Osayi ve Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans Sarı-Lacivertlilerde kanatlar için de çalışma yapmasına neden oldu. İki kanat oyuncusunu takıma dahil etmek için detaylı çalışmalar yapılıyor.

KALE ALTAY VE BERKE'NİN

Kale içinde revizyona gidilecek ve Harun Tekin ile Oytun Özdoğan ile ilgili karar sezon sonu verilecek. Belçika'da kiralık olarak forma giyen Berke Özer yeni sezonda takıma geri getirilerek ve Altay Bayındır ile forma savaşı verecek.

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