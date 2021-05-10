Ankara dönüşü Fenerbahçe için flaş iddia! Emre Belözoğlu yeni sezonda....

Moderatör: Adil DEMİRÇUBUK/ 1- Derbinin sonucunun bir başka sevineni Fenerbahçe’ydi. Ankaragücü karşısında son dakikada galip gelerek zirveyle farkı 2 puana 1 düşürdüler. Fenerbahçe’nin çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

"GELECEK SEZONUN TEKNİK DİREKTÖRÜ YİNE EMRE BELÖZOĞLU OLACAK"

MEHMET ARSLAN: 90+6'DA GELEN GOL LİGİ YENİDEN BAŞLATTI

Aradaki puan farkını ve Alanyaspor maçı kararının Fenerbahçe’yi olumsuz etkileyeceği kanaatindeydim. Ama 90+6’da gelen gol ligi yeniden başlattı. Ve ortaya şu gerçeği de koydu gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü yine Emre Belözoğlu olacak. Bunu ben değil alınan sonuçlar söylüyor.

UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE'DE PLANLAMA DOĞRU YOLDA GÖRÜNÜYOR

5 Nisan’la 8 Mayıs arası 34 günde 8 maç oynadılar, altısını kazanıp ikisinde berabere kaldılar. Nisan-Mayıs puan tablosunda yanılmıyorsam liderler, Galatasaray ve Beşiktaş’tan üçer puan fazla toplayarak son düzlüğe iddialarını koruyarak giriyorlar. Bu gayet etkileyici ve yeni sezon planlamasını da üstüne kurabileceğiniz bir performans. Altay, Ozan, Szalai, İrfan, Pelkas, Mert gibi uzun süre faydalanabilecekleri oyuncular üzerine bir yapı oluşturduklarını da dikkate alırsak, bu planlama doğru görünüyor.

GÜNTEKİN ONAY: VALENCIA VE İRFAN CAN PARILDIYOR AMA...

Fenerbahçe felaket bir ilk 45 dakika oynadı ve Ankaragücü’ne çok pozisyon verdi. İkinci yarıda toparlandı ve maça asılarak son saniyede de olsa kazanmayı başardı. Enner Valencia ve İrfan Can son maçlarda parıldıyor ve takımı taşıyorlar ancak savunma da ciddi sorunlar devam ediyor.

2- Fırat Fırat Aydınus, 10 gün sonra yaş haddinden hakemliğe veda edecek. Aydınus’u genel anlamda nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye’de en çok derbi yöneten hakem olan Aydınus sizce nasıl uğurlanmalı?





"İNGİLTERE'DE 50 YAŞ ÜZERİ 4 HAKEM VARKEN BİZ NİYE 47'DE ISRAR EDİYORUZ?"

MEHMET ARSLAN: İNGİLTERE'DE, ALMANYA'DA OLSAYDI TÖREN YAPILIRDI

Fırat Aydınus İngiltere’de, Almanya’da ya da Fransa’da hakemlik yapmış olsaydı bu hafta sonu onun adına bir tören düzenlenmiş plaket ve teşekkürlerle uğurlanmıştı. Ben bir futbolsever olarak kendisine gönülden teşekkür borçluyum; sahada sergilediği duruş, saha dışındaki duruş ve Türk futboluna verdiği o güzel emekler için.

UĞUR MELEKE: AYDINUS'TAN EN AZINDAN VAR'DA FAYDALANMALIYIZ

Tabii ki futbol adına bir kayıp. FIFA, yaş sınırı konusunda federasyonları serbest bırakmışken, İngiltere’de 50 üstü 4 hakem halen görev yapıyorken biz hangi akla hizmet 47 yaş sınırı uyguluyoruz, yanıt bulmak güç. Tabii MHK, ‘büyük kulüplerin açıklamalarını takip edeyim ve onlara ders vereyim’ mesaisinde olduğu için, bu konuları düşünmeye fırsat bulamadı muhtemelen! Ben sahada ki görevi yeni biten hakemlerin gözlemci yapılmasını da anlamsız buluyorum; umarım statü değişir de Aydınus gibilerden VAR’da faydalanırız.

GÜNTEKİN ONAY: TÜRKİYE KUPASI FİNALİYLE ONURLANDIRILMALI

Fırat Aydınus hatasıyla sevabıyla Türk hakemliğine uzun yıllar damga vurdu. Hakemlik yeteneği bakımından bence en yeteneklisi. 18 Mayıs’ta Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Ziraat Türkiye Kupası finaliyle onurlandırarak veda etmesi en doğrusu olacaktır. Aydınus böyle bir uğurlamayı kesinlikle hak ediyor.

3- Şampiyonluk için Beşiktaş hâlâ favori konumda olsa da artık Fenerbahçe ve Galatasaray da daha güçlü bir şekilde devredeler. Sizce 3 büyüğün şampiyonluk şansları yüzde kaç?

MEHMET ARSLAN: HANGİSİ KAZANIRSA KAZANSIN HİÇBİR ŞEKİLDE ŞAŞIRMAM

Beşiktaş’ın 2 puanlık avantajı var ama Galatasaray’ın iki rakibine göre çok daha kolay maçları var.

a-) Beşiktaş’ın oyuncu ve teknik heyeti bu tür bir finali ilk kez oynayacaklar. Maçları da hiç kolay değil. Karagümrük ve Göztepe bu ligin en dişli takımlarından.

b-) Fenerbahçe’de oyuncular tecrübeli ama teknik heyet tecrübesiz. Ve hâlâ iyi oynamıyorlar. Ankaragücü karşısında da çok zorlandılar ve 90+6’da kazandılar.

c-) Galatasaray tam anlamı ile tecrübe coşuyor ve maçları kolay. Bu dakikadan sonra kim şampiyon olursa olsun beni şaşırtmaz.

UĞUR MELEKE: ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ YÜZDE 51'LE HALA BEŞİKTAŞ

Son iki sezonda olduğu gibi yine kıran kırana bir lig izledik bu sezon. Yedi-sekiz yenilgisi olan bir takım şampiyon olarak göğüsleyecek ipi. Şampiyonluk için 4 puana ihtiyaç duyan Beşiktaş elbette çok avantajlı, üstelik kalan iki rakipleri Karagümrük ve Göztepe’nin ligin iddiasız iki ekibi olması da enteresan. Ancak tabii ki dörtte dörtle gelen Galatasaray ve son 8 haftanın lideri olan Fenerbahçe de istim üstündeler, moralliler, hata kolluyorlar. Bence yüzde 51’le hâlâ favori Beşiktaş.

GÜNTEKİN ONAY: EN GÜÇLÜ ADAY HALA KARTAL

Şampiyonluk için yüzde vermek anlamsız ancak ipler hâlâ güçlü bir şekilde Beşiktaş’ın elinde. 1’er galibiyet ve beraberlik siyah beyazlılara yetiyor. Kalan 2 maçta Beşiktaş’ın 1 mağlubiyet daha alması veya 2 beraberlik alması durumunda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şampiyonluk şansları var. Mevcut durumda en güçlü aday hâlâ Beşiktaş.

4- İngilizler, Manchester City ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinin kendi ülkelerinde olmasını istiyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce UEFA’nın kararı ne olacak?

"İNGİLİZLERİN YAPTIĞI TAMAMEN SİYASİ BİR ŞOV VE GÜÇ GÖSTERİSİ"

MEHMET ARSLAN: BU NE SPORTMENCE VE AHLAKİ BİR TAVIR!

İngiltere öyle bir karar aldı ki, taraftarlara resmen ‘Türkiye gitmeyin diyor. Giderseniz, benim göstereceğim ve parasını sizin ödeyeceğiniz otelde 10 gün karantina uygularım’ diyor. Bunun için de iki İngiliz takımının finale kalmasını beklediler. Acaba Real Madrid finale çıksaydı aynı karar alacaklar mıydı? Ben bunun tamamen bir siyasi şov ve güç gösterisi olduğunu düşünüyorum. Türkiye’deki vakalar 60 bin iken böyle bir karar almayan İngiltere, sayı 20 binin altına düştüğünde bu kararı aldı! Avrupa Süper Ligi’nden çekilen İngiliz takımları için UEFA’nın kendilerine bir diyet ödemesini istiyorlar. Bu ne sportmence ne de ahlaki bir tavır!

UĞUR MELEKE: SAĞLIĞI DİKKATE ALMALIYIZ

Hayatım boyunca herhangi bir konuya sadece tek cepheden bakmamaya gayret ettim, her iki tarafı da dinlemeye ve anlamaya çalıştım. Bu kez de yapmaya çalıştığım o. Tabii ki bu finali uzun zamandır planlayan, hayal eden İstanbul için üzüntü verici... Ama bir taraftan da binlerce İngiliz’in Türkiye’ye gelişi hem onlar hem de İstanbullular’ın sağlığı için tehdit olabilir mi, onu da düşünmeden edemiyorum. Şu anda bir tam kapanma içindeyiz ve karar verirken sadece sportif değil, sağlık etmenlerini de dikkate almalıyız.

GÜNTEKİN ONAY: 2022 FİNALİNİ İSTİYORUM

İngiltere, Türkiye'ye seyahat edenler için karantina uygulaması getirdi. Maç için İstanbul’a gitmeleri beklenen binlerce vatandaşını riske etmek istememeleri normal. Ancak kararı verecek olan UEFA. Ben 2022 finalinin İstanbul’da 80 bin kişi önünde oynanması taraftarıyım. Bu final Wembley’de oynanabilir ama 2022 İstanbul’da olmalı.

5- Derbiyi kazanan Galatasaray oldu ve Süper Lig’de son iki haftaya 3 büyükler nefes nefese giriyorlar. Sizce Galatasaray’a Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren en önemli faktör neydi?

MEHMET ARSLAN: DERBİ ZAFERİ DÖRT DÖRTLÜK! TAMAMEN TERİM'İN ESERİYDİ

Tüm sezon boyunca Galatasaray'da Fatih Terim'in sahaya odaklanması gerektiğini söyledim. Terim ne yazık ki saha dışı dinamiklerle mücadele etmeyi tercih etti. Bu galibiyet eleştirilerimin ne kadar doğru olduğunu da ortaya koydu. Galatasaray’ın Beşiktaş karşısındaki saha içi 11’i, planlaması ve oyunu dört dörtlük bir Fatih Terim eseriydi. Bu maçtan önce Beşiktaş’ı favori görmüştüm ama Terim ve oyuncuları ben dahil kamuoyunun çoğunu yanılttı, tebrikler. Yarıştaki çekişmeyi daha da artırdılar.

UĞUR MELEKE: GEDSON'UN SOL İÇTE OYNAMASI BEŞİKTAŞ'IN SAĞINI DURDURDU

Ligin en az berabere kalan iki takımı. 40 maç gününde de aldıkları toplam 0-0 sayısı sadece üç. O yüzden bu iki takımdan birinin sahaya beraberlik için çıkması dezavantajdı bence. Galatasaray’ın kazanmaya çıkması oyunun vitesini belirlemesini sağladı. Ayrıca duran toplarda da akan oyunda da fark yaratan bir Gedson Fernandes izledik. İlk golün asistini yaptı, penaltı öncesi ortayı yapan da o. Onun sol içte oynaması, Beşiktaş'ın harika sağ kanadını da durduran bir faktördü.

GÜNTEKİN ONAY: TAKTİĞİ AKILCIYDI, İYİ SAVUNMA YAPTI

Galatasaray’ın oldukça geniş ve kaliteli oyunculardan bir kadrosu var. Teknik direktör Fatih Terim derbide Radamel Falcao ve Ryan Babel gibi uluslararası deneyime sahip yıldızlarını kullandı. Kazanma arzusu ile bu kalite de birleşince galibiyet geldi. Topu büyük ölçüde Beşiktaş’a bırakan Galatasaray, iyi savunma yaptı ve akılcı bir taktiği disiplinli biçimde uygulayarak 3 puan almayı başardı.

6- Burak Yılmaz, Fransa’da Lille’i şampiyonluğa taşıyor. 35 yaşına gelmiş Burak’ın bu performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir başarıyı bekliyor muydunuz?

"BURAK, VAZGEÇMEMENİN VE HER ŞEYE DİRENEREK BAŞARILI OLMANIN ADI"

MEHMET ARSLAN: FUTBOL ÖZGÜRLÜĞÜ ONA YARAMIŞ

Burak Yılmaz bana göre vazgeçmemenin, ayakta kalmanın ve her şeye karşı direnmenin ve başarılı olmanın adı. Başarıyı çok ileri yaşta yakaladı ve başarının ömrünü de giderek yükseltmeye başladı. Ne mutlu ki böyle bir futbolcumuz ve böyle bir yıldızımız var. Umarım bu başarısını Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde de tekrarlar. Belli ki, yurt dışındaki futbol özgürlüğü yani taraftar ve medya baskısından uzak yaşamak Burak Yılmaz'a daha çok yaramış.

UĞUR MELEKE: BURAK, ZEKİ VE YUSUF GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇTI

Burak için ne söylesek az. Hem futbolcu olarak, hem insan olarak müthiş bir gelişim içinde. Avrupa’nın beş büyük liginin birine daha önce bu kadar tesir eden futbolcumuz olarak sanırım Nihat’ı söyleyebiliriz, o da şampiyonluğu son düzlükte elinden kaçırmıştı. Burak kupayı kaldırmayı başaracak gibi. Hocası Galtier onun nasıl bir lider olduğundan, saha dışında da rol model vazifesinden hep bahsediyor. Burak’la, Yusuf’la, Zeki’yle ne kadar gurur duysak az. Bence birçok yeni Türk gencin de önünü açtılar bu performansla.

GÜNTEKİN ONAY: NEYMAR VE MBAPPE GİBİ SÜPER STARLARI GERİDE BIRAKTI

Burak Yılmaz 35 yaşında ve profesyonelliği ile örnek bir sporcu. Paris Saint-Germain gibi bir dev kulübün önünde Fransa’da son 2 maça lider gitmek gerçekten büyük bir hikaye. Neymar ve Kylian Mbappe gibi süper starları geride bırakıp Fransa’da adından söz ettirmek ve takımı taşımak gurur verici. Burak son yıllarda çok istikrarlı ve başarılı. O yüzden bu performans beni şaşırtmıyor.

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