Son Dakika: Fenerbahçe'de transfer için Tuncay Şanlı devrede! Resmi teklif...

Hücum bölgesinde alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, gözünü Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri'ye dikti.

Liverpool'un satış listesine koyduğu Shaqiri için sarı-kırmızlıların yöneticisi Işıtan Gün devreye girdiği ve Premier Lig ekibiyle masaya oturacağı iddia edilmişti. Terim'in çok istediği Shaqiri için Fenerbahçe'nin de nabız yokladığı belirtilirken, sarı-lacivertliler efsane oyuncusunu koz olarak kullanacak.

Fenerbahçe'nin unutulmazları arasında yer alan Tuncay Şanlı'nın, birlikte tatil yaptığı Shaqiri ile transferi görüştüğü ve sarı-lacivertlileri anlatarak ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü. Fenerbahçe yönetiminin de Tuncay Şanlı'nın girişimleri sonrası transfere ikna olduğu ve resmi hamle yaptığı kaydedildi.

KİRALIK SEÇENEĞİ MASADA

Liverpool ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Shaqiri için Sarı-Lacivertli kurmayların FFP kuralları nedeniyle satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi.

2018 yılından beri Liverpool'da forma giyen Shaqiri'nn kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.