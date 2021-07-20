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GeriFutbol Son Dakika: Acun Iıcalı'dan yeni Mesut Özil ve Fenerbahçe açıklaması! Risk mi aldı?
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Futbol
Haber Giriş: 20.07.2021 - 08:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Acun Iıcalı'dan yeni Mesut Özil ve Fenerbahçe açıklaması! Risk mi aldı?

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Son Dakika: Acun Iıcalı'dan yeni Mesut Özil ve Fenerbahçe açıklaması! Risk mi aldı?

Televizyoncu Acun Ilıcalı, Hürriyet'e özel bir röportaj verdi Birçok konuda açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Mesut Özil'le ilgili soruyu de yanıtladı.

Röportajdan ilgili bölüm şöyle...

MESUT ÖZİL KONUSUNDA RİSK ALDIM

'Bir Fenerbahçeli olarak Mesut Özil transferinde önemli rol oynadınız ama aslında risk de aldınız bana göre...'

- Fenerbahçeli taraftarların bir rüyası vardı. O da Mesut’un Fenerbahçe’ye gelmesi. Başkanımız bu konuda büyük çaba harcadı. Ben de Mesut’la olan dostluğumu kullandım ve o bu Mesut üzerinde ikna edici oldu. Çocukluğundan beri koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır Mesut. Çok ciddi teklifler varken güvenip Türkiye’ye geldi. Ben başka takım taraftarlarının bu olaya tepki göstereceğini zannetmiyorum. Benim Fenerbahçe’ye desteğim diğer takım taraftarlarına da örnek olmalı. Ben çılgın bir Fenerbahçeliyim, evet. Takımım için elimden gelen her şeyi yaparım, evet. Ama karşı takımlara olan saygım ve onlara karşı olan takdirim hiçbir zaman azalmadı, azalmayacak.

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Son Dakika: Acun Iıcalıdan yeni Mesut Özil ve Fenerbahçe açıklaması Risk mi aldı

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