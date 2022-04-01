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Son Dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör çıkmazı! Joachim Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt ve İsmail Kartal...

#Fenerbahçe#Teknik Direktör#Joachim Löw
Son Dakika: Fenerbahçede teknik direktör çıkmazı Joachim Löw, Jorge Jesus, Roger Schmidt ve İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde gelecek yıl yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.

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Sarı-Lacivertliler, Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra göreve sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getirmişti. Başkan Ali Koç, Joachim Löw ile görüşmelerini sürdürürken, Alman hocanın alternatifi durumunda bulunan dünyaca ünlü isimlerden art arda kötü haberler geldi.

Sabah'ın haberine göre; Sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet edilen Fenerbahçe'de gelecek yıl yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Başkan Ali Koç'un görüşmelerde bulunduğu listede bulunan adaylar ile ilgili son durum şu şekilde:

JOACHIM LÖW: İsmi Fenerbahçe'nin listesinde en üstteki yerini koruyor. Başkan Ali Koç, Löw ile iki kez bire bir görüşme gerçekleştirdi. Kulüp kaynakları, Alman teknik adam ile görüşmelerin olumlu devam ettiğini vurgulasa da 'Evet' dememesi de yönetimi arayışlara itiyor.

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ROGER SCHMIDT: Adaylardan Roger Schmidt'in ismi, son dönemde yoğun bir şekilde Benfica kulübüyle anılıyor. Schmidt'in Hollanda'da PSV'den ayrıldıktan sonra Portekiz'in yolunu tutması güçlü bir ihtimal...

JORGE JESUS: Bir diğer aday Jorge Jesus ile ilgili dün Portekiz basınında çıkan haber ise Suudi kulübü Al Nassr'dan astronomik bir teklif aldığı yönünde... Suudiler'in yıllık 10 milyon Euro'luk önerisi sonrasında deneyimli teknik adamın da rotayı bu ülkeye kırması bekleniyor.

İSMAİL KARTAL: Tüm bu gelişmeler ışığında yönetim, sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ın performansını görmek istiyor. Geçmişte Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu ile devam etmeyen Sarı-Lacivertliler, aynı hataya düşmekten korkuyor. Kartal, bu süreçte yakın çevresine "Bana sezon sonuna kadar görev verildi. Benim işim son 8 maça konsantre olup ligi en iyi seviyede bitirmek" ifadelerini kullanıyor.

 

 

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