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Son Dakika: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Hem Joachim Löw hem Efecan Karaca... Milli maçta hayran kalmıştı...

#Transfer#Efecan Karaca#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçede sıcak saatler Hem Joachim Löw hem Efecan Karaca... Milli maçta hayran kalmıştı...

Yeni sezon için teknik adam arayışlarını ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem hareketli. Joachim Löw ile gelecek sezon için anlaştığı öne sürülen sarı lacivertli ekibin, Efecan Karaca için de Aytemiz Alanyaspor ile masaya oturduğu iddia edildi. İki gelişmenin arka arkaya yaşanmasının ardından akıllara Joachim Löw'ün Efecan Karaca hakkındaki sözleri geldi.

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Süper Lig'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezon için teknik adam arayışlarını ve transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekipte gündem yoğun.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un uzun süredir takımın başına getirmek için görüşmelerde bulunduğu Alman teknik direktör Joachim Löw ile anlaşmaya vardığı öne sürülürken, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'nın transferi konusunda da görüşmelerin başladığı iddia edildi.

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JOACHIM LOW İLE ANLAŞILDIĞI İDDİASI

Joachim Löw, bir önceki görüşmede şartlarının kabul edilmesi durumunda sarı-lacivertlileri çalıştıracağını iletmişti ve son karar Başkan Ali Koç’a kalmıştı. Alman teknik adamın şartlarını uygun bulan Ali Koç'un, Joachim Löw’le son bir görüşme yaptığı ve tarafların yeni sezon için el sıkıştığı belirtildi.

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Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Başkan Ali Koç ile Joachim Löw, oluşturulacak teknik ekip, transfer bütçesi, altyapı projeleri dahil A’dan Z’ye geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Alman teknik direktörün, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve alacağı ücretin bir bölümünün de sponsorluklarla karşılanacağı ifade edildi.

Son Dakika: Fenerbahçede sıcak saatler Hem Joachim Löw hem Efecan Karaca... Milli maçta hayran kalmıştı...

EFECAN KARACA İÇİN SON DAKİKA HAMLESİ

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'nın transferi için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca'nın transferi için masaya oturdu.

 

 

JOACHIM LOW'UN İLK TRANSFERİ EFECAN MI?

Fenerbahçe'nin Joachim Low ile anlaştığının öne sürülmesinin ardından Efecan Karaca'nın transferi konusunda kulüplerin masaya oturduğunun iddia edilmesi dikkat çekti.

Alman teknik adam, Almanya’yla deplasmanda 3-3 berabere kaldığımız maça damga vuran Efecan Karaca hakkında o dönem övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Attığı gol kadar Alman savunmasına her topla buluşmasında zor anlar yaşatan oyuncuyu Joachim Löw de çok beğenmişti.

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O dönem Fanatik'te yer alan habere göre; gol düellosuna sahne olan maçın ardından Şenol Güneş’le vedalaşırken kısa bir maç değerlendirmesi de yapan Joachim Löw'ün, Efecan Karaca’yı kast ederek, “Kim bu çocuk! Daha önce adını duymamıştım. Yine iyi bir yetenek çıkarmışsın” dediği kaydedilmişti.

Şenol Güneş döneminde A Milli Takım’a kadar yükselmeyi başaran ve Almanlar’a karşı kariyerinde ikinci kez 11’de Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiren 31 yaşındaki Efecan, ortaya koyduğu performansla herkesi mest etti.

Son Dakika: Fenerbahçede sıcak saatler Hem Joachim Löw hem Efecan Karaca... Milli maçta hayran kalmıştı...

GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

32 yaşındaki deneyimli oyuncunun ismi altyapısında yetiştiği eski takımı Galatasaray ve Trabzonspor anılıyordu.

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Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca için Trabzonspor'dan resmi teklif almadıklarını söylemişti.

FARIOLI: EFECAN YERİ DOLDURULAMAZ BİR OYUNCU, GELEN TEKLİFLER BENİ RAHATSIZ EDİYOR

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe'nin görüşmeye başladığı Efecan Karaca ile ilgili konuştu.

İtalyan teknik adam Efecan Karaca takımda kalacak mı? sorusuna, ''Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir Transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor.'' yanıtını verdi.

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#Transfer#Efecan Karaca#Fenerbahçe

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