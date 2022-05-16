Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık! Nazım Sangare'nin durumu açıklandı

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Süper Lig'in 37. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de sağ bek Nazım Sangare sakatlanmış ve 75. dakikada yerini Jose Sosa'ya bırakmıştı.

Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin sağ çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare’nin

Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Nazım Sangare bu sezon ne yaptı?

Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maça çıkan Nazım, 1 gol atıp 4 asist yaptı.