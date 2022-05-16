Son Dakika: Fenerbahçe'de gündem transfer! Nicolas de la Cruz, Haris Seferovic ve Emirhan Acar...

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Ancak transferde forvet çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den ters köşe bir hamle geldi. Golcü oyuncunun sarı lacivertlilere gelmeye çok yakın olduğu belirtildi. Portekiz basını, Haris Seferovic'in Fenerbahçe'ye gitmeye çok yakın olduğunu yazdı.

Habere göre; Fenerbahçe, İsviçreli forvetin bonservisinin %75'i için 7 milyon Euro ödeyecek. Son olarak da, Seferovic'in maaşı ile ilgili görüşmelerin de devam edildiği ifade edildi.

Arjantin'den Nicolas de la Cruz iddiası

Süper Lig 'de sezonu ikinci sırada bitirmeye hazırlanan ve gelecek sezon hem play-off turlarını geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hem de lig şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe için transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Arjantin medyasında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe, River Plate'in 25 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

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Beş yıldır forma giydiği River Plate'den ayrılarak Avrupa'da bir kulübe transfer olmak isteyen Nicolas de la Cruz'un, Arjantin ekibinden 'satışında kolaylık gösterileceği' sözü aldığı için Aralık 2022'de bitecek sözleşmesini kısa süre içinde uzatacağı, ardından kulübüne para kazandırarak Avrupa hayalini gerçekleştireceği kaydedildi.

Diego Rossi devreye girecek

De La Cruz'la La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın da ilgilendiği ancak Diego Rossi'nin milli takımdan arkadaşı olan genç orta saha oyuncusunu Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda ikna edebileceği yorumları yapıldı.

Son olarak River Plate'in De La Cruz'un transferinden 9 milyon Euro bonservis beklentisi olduğunun altı çizildi.

Hem merkezde hem iki kanatta oynayabiliyor

Orjinal mevkisi merkez orta saha olan 25 yaşındaki oyuncu, forvet arkasında ve her iki kanatta da oynayabiliyor.

Kariyerine ülkesinin Liverpool FC Montevideo takımında başlayan De La Cruz, 2017 yazında River Plate'e transfer olmuştu. River Plate'de geçirdiği 5 yılda 148 resmi maçta forma giyen De La Cruz, 25 gol atıp 30 da asist üretti.

Dört büyükler Emirhan Acar'ın peşinde

Süper Lig'in 4 büyükleri gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un U17 Milli Takımı'mızda forma giyen genç yetenek Emirhan Acar'ın peşine düştüğü ifade edildi.

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A Spor'un haberine göre; Avusturya'da AKA Tirol U18 takımında görev yapan genç yıldızla Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtiliyor. Orta alanda 10 numara pozisyonunda oynayan Emirhan müthiş yetenekleri ile dikkatleri çekiyor.

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