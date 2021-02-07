Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas saha çalışmalarına başladı! Tisserand...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 9 Şubat Salı günü Ülker Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.



Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı. Galatasaray maçında forma giyen futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.



Dimitris Pelkas saha çalışmalarına başlarken, Marcel Tisserand ise günü çift idmanla tamamlayacak.



Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...