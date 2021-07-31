Son Dakika: Fenerbahçe'de Miha Zajc parlamaya devam ediyor! Yine attı...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Sloven oyuncu Miha Zajc, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin PEC Zwolle ile oynadığı mücadelede ağları sarsan Zajc, Greuther Fürth karşısında da gollerine devam etti ve Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

Sloven orta saha oyuncusu, son 3 hazırlık maçında 2 gol ve 1 asist yaparak önemli bir performans sergilemiş oldu.

PEREIRA'NIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

2018-19 sezonunun devre arası transferi olarak geldiği Fenerbahçe’de ne Ersun Yanal’ın ne Erol Bulut’un ne de Emre Belözoğlu-Tahir Karapınar ikilisinin gözüne girmeyi başarabilen Miha Zajc, Vitor Pereira’nın jokeri oldu. Geçtiğimiz sezon Genova’da 3-5-2 dizilişiyle 33 maça çıkan ve beğeni toplayan Slovenyalı futbolcu, Pereira’nın Fenerbahçe’de oynatmak istediği sisteme de çok çabuk adapte oldu.

Süleyman Arat'ın haberine göre; Mayıs sonunda adı gönderilecekler listesinde ilk sıraya yazılan Zajc, Portekizli teknik adamın göreve gelmesi ve sarı lacivertli ekibe 3-4-3, 3-4-2-1 sistemini oynatmasıyla takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi gibi görülen 27 yaşında oyuncu 6-8 ve 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor. Pereira da duran topları başarıyla kullanan, şut atma özelliği de olan Zajc’ı çok beğendiğini hem ona forma vererek hem de ikili görüşmelerde ifade ediyor.