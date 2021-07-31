Son Dakika: Fenerbahçe'de Miha Zajc parlamaya devam ediyor! Yine attı...
Son dakika Fenerbahçe haberi... Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de Miha Zajc parlamaya devam ediyor. Sloven orta saha oyuncusunun gösterdiği performans sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Sloven oyuncu Miha Zajc, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin PEC Zwolle ile oynadığı mücadelede ağları sarsan Zajc, Greuther Fürth karşısında da gollerine devam etti ve Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.
Sloven orta saha oyuncusu, son 3 hazırlık maçında 2 gol ve 1 asist yaparak önemli bir performans sergilemiş oldu.
PEREIRA'NIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
2018-19 sezonunun devre arası transferi olarak geldiği Fenerbahçe’de ne Ersun Yanal’ın ne Erol Bulut’un ne de Emre Belözoğlu-Tahir Karapınar ikilisinin gözüne girmeyi başarabilen Miha Zajc, Vitor Pereira’nın jokeri oldu. Geçtiğimiz sezon Genova’da 3-5-2 dizilişiyle 33 maça çıkan ve beğeni toplayan Slovenyalı futbolcu, Pereira’nın Fenerbahçe’de oynatmak istediği sisteme de çok çabuk adapte oldu.
Süleyman Arat'ın haberine göre; Mayıs sonunda adı gönderilecekler listesinde ilk sıraya yazılan Zajc, Portekizli teknik adamın göreve gelmesi ve sarı lacivertli ekibe 3-4-3, 3-4-2-1 sistemini oynatmasıyla takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.
Fenerbahçe’nin yeni transferi gibi görülen 27 yaşında oyuncu 6-8 ve 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor. Pereira da duran topları başarıyla kullanan, şut atma özelliği de olan Zajc’ı çok beğendiğini hem ona forma vererek hem de ikili görüşmelerde ifade ediyor.