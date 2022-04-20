Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'in menajerinden yeni açıklama! "Görüşmeler sürüyor..."

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kararı doğrultusunda kadro dışı kalan Mesut Özil'in sarı lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin menajerinden yeni bir açıklama geldi.

Sabah'a konuşan Erkut Söğüt, Mesut Özil ve kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Söğüt, "Şu an bu konuyu konuşmak için uygun bir ortam değil. Görüşmelerimiz devam edecek." dedi.

MESUT ÖZİL'İN MENAJERİ DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Mesut’un sözleşmesindeki madde gereği kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan’ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor. İzinli sayılıyor Mesut. Nihai kararın ardından ne olacağına bakıp ona göre hareket edeceğiz. Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak devam edecek. 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı. Ocaktan sezon sonuna kadar para dahi kazanmadı. ‘Önemli değil’ diyerek Fenerbahçe sevgisine vurgu yaptı. Buraya Fenerbahçe sevgisi için geldi. Yoksa gelmezdi. Böyle bir olay yaşandı diye de kimse Mesut’un eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin. Erkut Söğüt

ACUN ILICALI'DAN YALANLAMA

Hull Daily Mail'in Hull City muhabiri Barry Cooper'a özel bir röportaj veren Acun Ilıcalı, Mesut Özil'i transfer etmek gibi bir hedefinin olmadığını ve deneyimli oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ifade etmişti.

Haberin Devamı

Mesut Özil Türkiye'de çok mutlu. Kendisi benim çok yakın arkadaşım. Türkiye'de çok mutlu olan bir arkadaşımdan neden tekrar İngiltere'ye dönmesini talep edeyim? Daha yeni İngiltere'den Türkiye'ye taşındı ve orada ailesiyle iyi vakit geçiriyor. Kısa zamanda takımla yaşadığı problemi çözeceğinden eminim. Acun Ilıcalı

MESUT ÖZİL NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Genel performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, son Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

DHA'nın haberine göre takımın bugün yapacağı akşam idmanı öncesinde Samandıra'da gergin anlar yaşandı. Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a sitemi kadro dışı ile sonuçlandı. Sarı-lacivertli forma ile 37 maçta görev alan Mesut Özil, 9 gol atıp 3 asist yaparken, sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitem ipleri gerdi. Edinilen bilgiye göre Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da gerdi. Gerçekleştirilen toplantıda sakinliğini koruyan İsmail Kartal, oyunculara yönelik herhangi bir şey söylemezken, konuyu yönetime iletti.

Yönetimin yaptığı toplantı sonrasında ise alınan kararla Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması kararlaştırıldı. İki oyuncunun çalışmalarına takımdan ayrı olarak Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde devam etmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

SEBEP TİCARİ Mİ?

İki oyuncunun kadro dışı bırakılması söylentileri artırırken kararın ticari sebeplerden dolayı alınmış olabileceği iddia edildi.

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz aylarda, "Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Mesut Özil oynamadığı için mutsuz. Zaman zaman dile getiriyor. Hoca elindeki kadroyu, sadece Mesut değil, hepsini bu maratonda nasıl kullanabilir konusunu gözden geçirmeli. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. Şans hiç yanımızda olmadı." şeklinde bir açıklama yapmıştı.