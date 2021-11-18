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Son Dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan Milli Takım ve Galatasaray sözleri! Stefan Kuntz'a mesaj...

#Mert Hakan Yandaş#Fenerbahçe#Galatasaray

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de bu hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde sarı lacivertli kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar akşamı oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son dönemde kırılgan bir süreç geçirdiklerini söyleyen deneyimli futbolcu, Galatasaray karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi. Mert Hakan Yandaş, "Önümüzde Fenerbahçe camiasının ve Türkiye'nin en büyük maçlarından biri var. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. İnandığımız sürece yapamayacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum." dedi.

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Son Dakika: Fenerbahçede Mert Hakan Yandaştan Milli Takım ve Galatasaray sözleri Stefan Kuntza mesaj...

STEFAN KUNTZ'A DAVET MESAJI

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek adına play-off bileti almasını da değerlendiren orta saha oyuncusu, "İnşallah Dünya Kupası'na gideriz." şeklinde konuştu.

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'dan davet beklediğinin de altını çizen Mert Hakan Yandaş, "Ben de Milli Takım'a çağrılmayı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'nin en önemli, en büyük maçlarından birine çıkacağız. Bütün hafta boyunca çok iyi çalıştık. Maçı ilk günden beri yaşıyoruz. İnşallah pazar günü bizim için güzel bir gün olur ve mutlu olarak evimize döneriz. Kırılgan bir dönem yaşadık. UEFA maçında onu attığımızı düşünüyorduk, sonrasında şanssız bir Kayseri maçı oynadık. 4 topumuz direkten döndü, penaltı kaçırdık ama bunlar futbolun içinde var, bahanelere sığınmamak gerekiyor."

"Önümüzde Fenerbahçe camiasının ve Türkiye'nin en büyük maçlarından biri var. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Bütün odağımız bu yönde, geçmişi unuttuk diyebilirim. Kaybedilmiş bir şey yok. Herkes çok kötü şeyler yazıyor ama lig daha uzun bir maraton. Geçen sene son 10 haftada sekiz puanı kapattık. İnandığımız sürece yapamayacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Biz zaten işin iyi ya da kötü gittiğinin farkındayız ama bu kadar abartılacak bir şey yok, bu Fenerbahçe'nin üstüne daha çok yapılıyor. Bunu daha öncesinde de söylemiştim. Kulübümüzün büyüklüğünden, üstüne gelen baskılar ve algılar daha fazla. Bunu içeride bizim halletmemiz lazım. Tabii ki taraftarımız sinirlenip, üzülüp bize sitem edebilir ama dediğim gibi, olumlu eleştirileri alıp, birlikte kalıp, iyi sonuçlar almalıyız. Gol çok önemli, futbolun meyvesi, hepimiz çok isteriz ama takımın kazanması daha önemli. İnşallah kazanırız da golü kim atarsa atsın... Biz taraftarı her zaman yanımızda hissedeceğiz. Hep birlikteyiz. Takım olarak odaklandığımız tek şey, kazanıp onları mutlu etmek. Kazanmak istiyoruz."

"Kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnşallah Dünya Kupası'na gideriz. Ben de Milli Takım'a çağrılmayı bekliyorum. Ben de hizmet etmek isterim."

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#Mert Hakan Yandaş#Fenerbahçe#Galatasaray

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