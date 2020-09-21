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Haber Giriş: 21.09.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'ın lisansı çıktı!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'ın lisansı çıktı!
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Fenerbahçe'de yeni transfer Marcel Tisserand'ın lisansı çıkartıldı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni transfer Marcel Tisserand'ın lisansı çıktı.

27 yaşındaki stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda bu akşam oynanacak Hatayspor mücadelesinde forma giyebilecek.

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Wolfsburg'dan transfer edilen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 resmi maçta süre almıştı.

Başarılı savunmacı takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

 

Son Dakika | Fenerbahçede Marcel Tisserandın lisansı çıktı

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