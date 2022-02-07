Son dakika: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'ye İtalyan ekibinden teklif

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Sezon başında Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan transfer edilen ve kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae için İtalyan ekibinin devrede olduğu iddia edildi.

A Spor'da yer alan habere göre, Serie A ekibi Napoli, Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

Teklifini içeri hakkında bilgi verilmezken Fenerbahçe'nin Kim için kapıyı 20 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Kim Min-Jae, transfer iddialarıyla ilgili konuşarak, “Gelen cazip teklifler olabilir. Ancak ben şu anda Fenerbahçe ’de mutluyum. Önemli hedeflerimiz var. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem. Bu nedenle şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum” ifadelerini kullanmıştı.