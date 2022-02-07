Fenerbahçe'den Felipe Jonatan için resmi teklif! Transferde sıcak saatler...

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Transfer döneminin bitmesine 1 gün kala sol bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Güney Amerika bölgesine yoğunlaşmış durumda. Ghislain Konan'nın transferinden sonuç alamayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı genç isme yöneldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe; Felipe Jonatan için Santos'la görüşmelere başladı. Brezilya ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki sol bek için sarı-lacivertlilerin Santos'la sözleşme ayrıntılarını konuştuğu belirtildi.

Transferin bitimine kadar imzaların atılması için çaba sarf edileceği kaydedildi.