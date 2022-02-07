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Fenerbahçe'den Felipe Jonatan için resmi teklif! Transferde sıcak saatler...

#Transfer#Felipe Jonatan#Fenerbahçe
Fenerbahçeden Felipe Jonatan için resmi teklif Transferde sıcak saatler...

Transfer dönemi kapamadan bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı sol bek Felipe Jonatan için kulübü Santos'la resmi görüşmelere başladı.

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Transfer döneminin bitmesine 1 gün kala sol bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Güney Amerika bölgesine yoğunlaşmış durumda. Ghislain Konan'nın transferinden sonuç alamayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı genç isme yöneldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe; Felipe Jonatan için Santos'la görüşmelere başladı. Brezilya ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki sol bek için sarı-lacivertlilerin Santos'la sözleşme ayrıntılarını konuştuğu belirtildi.

Transferin bitimine kadar imzaların atılması için çaba sarf edileceği kaydedildi.

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#Transfer#Felipe Jonatan#Fenerbahçe

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