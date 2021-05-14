Son dakika: Fenerbahçe'de Kayserispor maçı sonrası taşlar yerinden oynayacak! Emre Belözoğlu ve Ali Koç...

Spor Arena/Süleyman ARAT Ligde salı günü evinde Sivasspor’a yenilerek şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantajı yitiren Fenerbahçe’de yarın oynanacak Kayserispor karşılaşmasından sonra, camiada merakla beklenen birçok konunun şekillenmesi bekleniyor. Şampiyonun adı ve Fenerbahçe’nin sıralamadaki yerine göre netleşmesi beklenen konuların başında, başkan Ali Koç’un yeniden aday olup olmayacağı yer alıyor. Ay sonunda yapılacak olağan seçimli genel kurulda Ali Koç’un adaylığını yeniden koyup koymayacağını Kayserispor maçın dan sonra açıklaması bekleniyor.

KADIKÖY'DE BİR TRAVMA DAHA

Fenerbahçe'de merak edilen bir başka konu Emre Belözoğlu’nun önümüzdeki sezon da teknik direktörlüğe devam edip etmeyeceği. Genç teknik adamın kararını Kayserispor maçının ardından açıklaması bekleniyor.

2006’da Denizli’de, 2010 ve 2012’de Kadıköy’de yaşanan ve şampiyonlukların kaçtığı büyük travmaların ardından Sivas karşısında alınan son yenilgi de camiayı derinden sarsarken yarın şampiyonun belli olmasıyla birçok taşın yerinden oynaması muhtemel gözüküyor. Zira hayal kırıklığı yaratan Sivas maçı sonrası Belözoğlu eleştiri oklarının hedefi oldu.

SAĞ BEK BÖLGESİNDE FORMA KİMİN OLACAK?

Sivasspor karşısında hem şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı hem de son 5 haftanın en kilit oyuncusu olan İrfan Can Kahveci’yi kaybeden Fenerbahçe'de bir diğer sıkıntı da Gökhan Gönül’ün sarı kart cezalısı durumuna düşmesi. Belözoğlu’nun sağ bekte sakatlıktan yeni çıkıp dün takımla çalışan Nazım Sangare’yi mi yoksa Ozan Tufan’ı mı oynatacağı merak konusu. Nazım ağrı hisseder ve görev alamazsa Belözoğlu’nun orta sahanın direncinin düşmemesi için Tisserand veya Novak’tan birini de sağ bek oynatma ihtimali var.

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