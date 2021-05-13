Süper Lig'e yerli teknik adam damgası! 13 yıllık gelenek değişmeyecek

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de Türk teknik direktörler görev yapıyor.

Sergen Yalçın'ın başında bulunduğu 81 puana sahip Beşiktaş averajla liderlik koltuğunda otururken, aynı puanda olan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise ikinci sırada bulunuyor. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ise 79 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak. Takımlar, son 13 sezonda olduğu gibi bu yıl da yerli bir teknik direktörlerle şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

SON 13 SEZONA DAMGA VURDULAR

Süper Lig'de geride kalan 62 sezonun 27'sinde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 13 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray, 2019-2020 sezonunu da Okan Buruk'un çalıştırdığı Medipol Başakşehir şampiyon tamamladı.

ŞAMPİYON OLAN SON YABANCI ZICO

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 13 sezonda Galatasaray 6, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ve Medipol Başakşehir ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.

Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi

1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan

1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan

1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan

1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye

1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye

1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic Yugoslavya

1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere

1965-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya

1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya

1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan

1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic Yugoslavya

1969-70 Fenerbahçe Trian Ionescu Romanya

1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1973-74 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya

1974-75 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya

1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic Yugoslavya

1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye

1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye

1981-82 Beşiktaş Dorde Milic Yugoslavya

1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya

1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya

1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic Yugoslavya

1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya

1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye

1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya

1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya

1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya

1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya

1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya

1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye

2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya

2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya

2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya

2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya

2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika

2006-07 Fenerbahçe Arthur Antunes Coimbra "Zico" Brezilya

2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye

2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye

2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye

2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye

2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye

2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye

2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye

2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye

2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2019-20 Medipol Başakşehir Okan Buruk Türkiye

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