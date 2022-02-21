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Son Dakika: Fenerbahçe'de KAP'a Diego Rossi açıklaması! 'Satın alma opsiyonlu kiralandı'

#Fenerbahçe#Diego Rossi#Transfer
Son Dakika: Fenerbahçede KAPa Diego Rossi açıklaması Satın alma opsiyonlu kiralandı

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında kiraladığı ancak ortaya çıkan faaliyet raporunda bonservisiyle alındığı belirtilen Diego Rossi'yle ilgili KAP'a açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'nin sezon başında MLS ekibi Los Angeles FC'den kadrosuna kattığı Diego Rossi'yle ilgili faaliyet raporunda 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti.

Faaliyet raporundaki maddede, "Profesyonel futbolcular Kim Min Jae, Diego Rossi ve Mergim Berisha’nin transferleri gerçekleştirilerek, oyuncularla 2021-2022 / 2024-25 sezonlarını kapsayan 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

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Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Rossi'nin 1 yıllık kiralık, sonraki 3 sezon ise satın alma opsiyonlu transfer edildiği ve opsiyonun zorunlu olmadığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

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Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.

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#Fenerbahçe#Diego Rossi#Transfer

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