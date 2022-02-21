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Son Dakika: Fenerbahçe'de Diego Rossi gerçeği! Kiralık denmişti ama faaliyet raporuyla ortaya çıktı...

#Fenerbahçe#Diego Rossi#Faaliyet Raporu
Son Dakika: Fenerbahçede Diego Rossi gerçeği Kiralık denmişti ama faaliyet raporuyla ortaya çıktı...

Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığını açıkladığı Diego Rossi ile aslında 4 yıllık sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. Resmi sitede yayınlanan faaliyet raporunda yer alan ifadeler dikkatlerden kaçmadı.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin sezon başında MLS ekibi Los Angeles FC'den kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin transferine ilişkin çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesi üzerinden açıklanan 1 Haziran - 31 Ağustos faaliyet raporunda, sezon başında kiralık olarak transfer edildiği duyurulan Uruguaylı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Söz konusu faaliyet raporunda, "Profesyonel futbolcular Kim Min Jae, Diego Rossi ve Mergim Berisha’nin transferleri gerçekleştirilerek, oyuncularla 2021-2022 / 2024-25 sezonlarını kapsayan 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerinin yer alması dikkatlerde kaçmadı.

Öte yandan sezon başında yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, ABD’nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi’yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır." denilmişti.

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Son Dakika: Fenerbahçede Diego Rossi gerçeği Kiralık denmişti ama faaliyet raporuyla ortaya çıktı...

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Fenerbahçe formasıyla 27 resmi müsabakada görev alan 23 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli takıma 2 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak beklentilerin uzağında kaldı.

Son olarak Atakaş Hatayspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Uruguaylı oyuncu, 64. dakikada yerini Dimitris Pelkas'a bıraktı.

Kenara gelirken bir hayli üzgün olduğu gözlenen Diego Rossi'yi İsmail Kartal teselli etti.

Son Dakika: Fenerbahçede Diego Rossi gerçeği Kiralık denmişti ama faaliyet raporuyla ortaya çıktı...

UEFA KONFERANS LİGİ KADROSUNDA YOK

Diego Rossi, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosunda yer almıyor.

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YENİ DURAĞI BREZİLYA İDDİASI

Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre; Flamengo, Diego Rossi transferini bitirme noktasına geldi. Haberde; Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu devreye sokmayı düşünmemesi üzerine Uruguaylı oyuncu için Flamengo'nun harekete geçtiği belirtildi.

Son Dakika: Fenerbahçede Diego Rossi gerçeği Kiralık denmişti ama faaliyet raporuyla ortaya çıktı...

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

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Ocak ayının sonlarında Uruguay Milli Takımı'nda bulunan Diego Rossi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Uruguay’ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynayacağı Paraguay ve Venezuela maçları öncesinde yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonucunda, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi’nin testinin pozitif sonuçlandığı açıklanmıştı.

Uruguay Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Lucas Torreira ve Diego Rossi’nin testlerinin pozitif sonuçlandığı belirtilmişti.

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#Fenerbahçe#Diego Rossi#Faaliyet Raporu

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