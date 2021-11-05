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Son dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den tepki! 'Art niyetle...'

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Antwerp
Son dakika: Fenerbahçede İrfan Can Kahveciden tepki Art niyetle...

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de maçın yıldızlarından olan İrfan Can Kahveci'nin mücadele sonrasındaki sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Milli futbolcu, bir açıklama yaparak sözlerini art niyetle başka yere çekilmeye çalışıldığını ifade etti.

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Antwerp-Fenerbahçe maçının yıldızlarından olan İrfan Can Kahveci'nin mücadele sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar, sosyal medyadaki bazı kullanıcılar tarafından Vitor Pereira'ya gönderme olarak yorumlanmıştı.

İrfan Can :Kahveci, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sözlerinin art niyetle başka yere çekilmeye çalışıldığını ifade etti.

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İrfan Can'ın maç sonrası 'Pereira'ya gönderme' olarak yorumlanan sözleri şu şekilde:

İyi başladık maça, 3-0'ı bulduk ama daha farklı da olabilirdi. Her zaman atak yapamazsın, her zaman pres yapamazsın. Bunları içeride konuşmamız lazım. Dakikalar geçtikçe takım yorulmaya başladı. Daha farklı da olabilirdi. Güzel oldu bizim için.

İrfan Can Kahveci'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Büyük Fenerbahçe taraftarı; maç sonu röportajda yaptığım açıklamaları art niyetle başka yere çekmeye çalışanlar olduğunu görüyorum. Açıklamak isterim ki kullandığım cümleler devre arasında hocamızın bize söylediği ve takım arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerden ibaretti.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Antwerp

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