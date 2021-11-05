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Son Dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sevinci! Sakatlık dönüşü...

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Royal Antwerp
Son Dakika: Fenerbahçede İrfan Can Kahveci sevinci Sakatlık dönüşü...

Geçen sezonun devre arasında Başakşehir'den büyük ümitlerle transfer edilen İrfan Can Kahveci, bu sezon sakatlıklar sebebiyle bir süre formasından uzak kalmıştı. Yetenekli oyuncu, sakatlık dönüşü performansıyla taraftarın beğenisini topladı.

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Spor Arena Detay - Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de oynana Konyaspor maçının ardından Royal Antwerp mücadelesinde oynadığı futbolla da taraftarlardan tam not aldı.

Süper Lig'de oynanan Konyaspor maçında ilk yarının son dakikalarında oyuna giren İrfan Can Kahveci, ikinci yarı sahneye çıkmış ve attığı şık frikik golüyle takımı adına skor üretebilen tek isim olmuştu.

Royal Antwerp müsabakasında ise Mert Hakan Yandaş'ın ilk golünde asisti yapan isim olan İrfan Can Kahveci, sarı lacivertli takımın attığı üçüncü golde de atağı başlatan isim oldu.

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65 DAKİKADA NELER YAPTI?

Royal Antwerp karşısında 33 pas yapan İrfan Can Kahveci, %66.7 pas isabet yüzdesi yakaladı. Yetenekli futbolcu, rakip yarı alanda ise %68.2'lik pas isabet yüzdesine ulaştı. Girdiği 3 ikili mücadeleden 2'sini kazanan İrfan Can Kahveci ayrıca 1 de hava topu kazanmayı başardı.

Bosuilstadion'de yaklaşık 1 saat sahada kalan İrfan Can Kahveci, 65. dakikada yerini Diego Rossi'ye bıraktı.

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GÜNTEKİN ONAY NELER DEDİ?

Orta sahada Sosa-Meyer-Mert Hakan; önlerinde İrfan Can ve en uçta Berisha... 5 farklı isim Fenerbahçe’nin çehresini tamamen değiştirdi. Her şeyden önce oyunun merkezi 2 kişiyle değil ‘nihayet’ 3 kişiyle kontrol edildi.

Vitor Pereira haftalardır merkezi 2 kişiye emanet etmekte ve orta alanı kontrol etmekte zorlanıyordu. Ayrıca bu 3’lünün ve İrfan Can’ın pas kaliteleri çok daha yüksek olunca Fenerbahçe oyunun kontrolünü ele geçirdi ve Mert Hakan, Meyer ve Berisha’nın golleriyle Antwerp’in gardını tamamen düşürdü. Özellikle Mert Hakan ve Berisha’nın şık golleri doyumsuzdu.

Dün ilk yarıda Fenerbahçe’yi büyük keyifle izledik. Deyim yerindeyse Antwerp’i ezdiler. Özellikle İrfan Can ve Mert Hakan çok kaliteli işlere imza attı. Sosa gibi bir ustanın da oyun aklı eklenince Fenerbahçe, Antwerp karşısında kalite olarak zirve yaptı ve sezonun en iyi 45 dakikasını oynadı.

Farklı isimlerle oynanan iyi futbol belki Perreira’nın kafasını karıştıracaktır ancak görünen o ki bu Sosa, Mert Hakan ve İrfan Can’dan vazgeçilmez.

 

 

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Royal Antwerp

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