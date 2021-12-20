Son dakika: Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi

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Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ardından lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen sarı lacivertliler, Vitor Pereira ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. denildi.

İLK DÖNEMİNİN 12 PUAN GERİSİNDE KALDI

Fenerbahçe ile yolları ikinci kez kesişen Vitor Pereira, Süper Lig'de 17 haftalık periyot dikkate alındığında puan olarak ilk döneminin 12 puan gerisinde kaldı.

Vitor Pereira, Fenerbahçe'deki ilk döneminde takımın başında çıktığı 17 maçta 40 puan toplarken rakip filelere 27 gol atıldı.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 28 puan yazdırdı.

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Sarı lacivertliler rakip ağlara 28 gol bırakırken kalesinde de 22 gol gördü.

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Süper Lig'de yaptığı 17 karşılaşmanın çoğunda gol yiyen sarı-lacivertliler, toplamda 22 gole engel olamadı.

ÜÇLÜ SAVUNMADA ISRAR ETTİ

Portekizli teknik adamın ısrarla 3-4-2-1 sistemi üzerinde durması, Galatasaray derbisine kadar formasyonu hiç esnetmemesi ve oyuncu değişikliklerinde verdiği kararlar, futbol kamuoyu tarafından eleştiri konusu oldu.

YEDİNCİ TEKNİK DİREKTÖR

Portekizli teknik adam, Ali Koç'un başkanlığı döneminde sarı lacivertlilerin başında görev alan 7. teknik direktör oldu.

Fenerbahçe'nin 2018'den beri başkanlığını yürüten Ali Koç; Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'na teknik direktörlük görevini vermişti.

Sarı lacivertliler, bu teknik adamlardan Phillip Cocu ile 15, Koeman'la 9, Ersun Yanal ile 54, Tahir Karapınar'la 9, Erol Bulut ile 34, Emre Belözoğlu ile de 10 maça çıkmıştı.