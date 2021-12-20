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Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'nın yeni rotası Brezilya

#Vitor Pereira#Fenerbahçe#Flamengo
Fenerbahçeden ayrılan Vitor Pereiranın yeni rotası Brezilya

Brezilya ekiplerinde Flamengo, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Vitor Pereira'yı listenin başına aldı.

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Fenerbahçe'de görevine son verilen Vitor Pereira'nın, Brezilya'nın köklü kulüplerinde Flamengo'ya gideceği iddia edildi.

Flamengo'da teknik direktör arayışı devam ederken Brezilya basınında çıkan haberlerde Vitor Pereira ile görüşme gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

Sarı lacivertlilerle yollarını ayıran Portekizli çalıştırıcı Pereira'nın, Flamengo'da en güçlü aday konumuna geldiği belirtildi.

Record gazetesinin iddiasına göre, Fenerbahçe'den ayrılması kesinleşen Pereira, Brezilya ekibinin en güçlü adayı konumunda.

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