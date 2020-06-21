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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan flaş sözler: 'Sözün bittiği yerdeyiz'
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Haber Giriş: 21.06.2020 - 21:06,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan flaş sözler: 'Sözün bittiği yerdeyiz'

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan flaş sözler: 'Sözün bittiği yerdeyiz'
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Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Hasan Ali Kaldırım'ın sözleri;

Son vuruşları biraz daha iyi yapmamız lazım. Röportaja da zorunluluktan geldim. Üzgünüz. Fenerbahçe'de oynuyoruz, bunun bilincinde olmalıyız. Taraftarımızı geçen sene üzdük, bu sene de üzmeye devam ediyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz

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