Son Dakika | Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan flaş sözler: 'Sözün bittiği yerdeyiz'
Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte Hasan Ali Kaldırım'ın sözleri;
Son vuruşları biraz daha iyi yapmamız lazım. Röportaja da zorunluluktan geldim. Üzgünüz. Fenerbahçe'de oynuyoruz, bunun bilincinde olmalıyız. Taraftarımızı geçen sene üzdük, bu sene de üzmeye devam ediyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz
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