Son Dakika: Fenerbahçe'de Enner Valencia sakatlandı! Ambulansla hastaneye götürüldü, sağlık durumu iyi

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Sivasspor ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 32. haftasında talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında ceza sahası içerisinde Enner Valencia ile Ali Şaşal çarpıştı.
BİLİNCİ AÇIK
Enner Valencia ambulansla hastaneye götürülürken oyuncunun bilincinin açık olduğu belirtildi.
Maça devam edemeyen Valencia'nın yerine oyuna Diego Rossi dahil oldu.
TOMOGRAFİ ÇEKİLDİ
Valencia'nın hastanede tomografisinin çektirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.