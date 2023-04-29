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Son Dakika: Fenerbahçe'de Enner Valencia sakatlandı! Ambulansla hastaneye götürüldü, sağlık durumu iyi

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#Fenerbahçe#Valencia#Sivasspor
Son Dakika: Fenerbahçede Enner Valencia sakatlandı Ambulansla hastaneye götürüldü, sağlık durumu iyi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 19:17

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında ceza sahası içerisinde Enner Valencia ile Ali Şaşal çarpıştı. Valencia için oyun alanına ambulans girdi.

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Sivasspor ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 32. haftasında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında ceza sahası içerisinde Enner Valencia ile Ali Şaşal çarpıştı.

BİLİNCİ AÇIK

Enner Valencia ambulansla hastaneye götürülürken oyuncunun bilincinin açık olduğu belirtildi.

Maça devam edemeyen Valencia'nın yerine oyuna Diego Rossi dahil oldu.

TOMOGRAFİ ÇEKİLDİ

Valencia'nın hastanede tomografisinin çektirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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#Fenerbahçe#Valencia#Sivasspor

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