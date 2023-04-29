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Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve canlı yayın bilgileri

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Sivas
Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte ilk 11ler ve canlı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 10:36

Sivasspor Fenerbahçe maçı ile iki ekip karşı karşıya geliyor. Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi ancak son dört karşılaşmada mağlubiyet almadı. Sivasspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının birini kazanabilen Fenerbahçe, tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada aldı. Sarı-lacivertliler, Sivas ekibini 2017/18'den bu yana aynı sezonda iki kez mağlup edemiyor. Sivasspor'un Süper Lig'de Rıza Çalımbay yönetiminde Fenerbahçe'den daha fazla mağlup ettiği sadece iki takım bulunuyor: Kayserispor ve Ankaragücü. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve canlı yayın bilgileri

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Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetlerin tamamında 2+ gol attı. Sarı-lacivertli ekibin başında üst üste beş dış saha galibiyeti almayı başaran son yabancı teknik direktör Zico'ydu. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında 10 puan toplayan Sivasspor, bu sezon daha önceki 10 iç saha karşılaşmasında kazandığı puan miktarını geride bıraktı.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Valencia, Pedro.

Bu sezon üç gol attığı iki Süper Lig maçında puan kaybeden Fenerbahçe, en son 2002/03'te bu şekilde üç kez puan bıraktı. 2022/23'te beş maçta 3+ gol yiyen sarı-lacivertliler, lig tarihinde sadece 1990/91'i daha yüksek sayıyla tamamladı. Süper Lig'de çıktığı son iki maçı kazanan Sivasspor, Kasım-Aralık 2021'deki dört karşılaşmalık serisinden bu yana üst üste 3+ galibiyet alamıyor. Bu sezon ilk 11 çıktığı yedi maçta yedi golde payı bulunan Samu Saiz, son iki karşılaşmada üç gole doğrudan katkı sağladı. İspanyol oyuncu, Aralık-Ocak 2022'den bu yana ilk kez üst üste üç lig maçında gol katkısında bulunmak için sahaya çıkacak.

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Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta gol atamayan Enner Valencia, bu sezon üst üste üç karşılaşmayı boş geçmedi. 2022/23'te 27 golü bulunan Ekvadorlu oyuncu, bir sezonda en fazla gol atan yabancı Fenerbahçe oyuncusu olan Alex de Souza'nın rekoruna ortak olmak istiyor. Yabancı meslektaşlarını konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Rıza Çalımbay, tek mağlubiyetini bu sezon Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor'dan aldı.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE İLK 11'LER VE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Sivasspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Sivas

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