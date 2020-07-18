Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Dirar arasında yaşananlar ortaya çıktı!

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe dünün en çok konuşulan konusu, kaptan Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar’ın önceki günkü antrenmanda kavga edip yumruklaştığı iddiası idi. Sarı lacivertli kulüp, Akşam gazetesinde yer alan haber üzerine, “İki futbolcu arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır” açıklamasını yaparken, olayın ayrıntılarına Hürriyet ulaştı... Önce 16 Temmuz Perşembe akşamı saat 19.00’da başlayan antrenmanda neler yaşandı kısaca anlatalım...

Son haftalarda ciddi form düşüklüğü var

Samandıra'daki idmanda birkaç haftadır form düşüklüğü görülen ve 2-1 kaybedilen son Sivasspor maçında ciddi hatalar yapan Dirar, bir çalışma sırasında pozisyon almakta geç kaldı. Teknik direktör Tahir Karapınar da öğrencisini daha çabuk ve konsantre olması yönünde ikaz etti. Ancak Dirar bu uyarıya ‘umursamaz’ bir şekilde karşılık verince hem Karapınar’ın hem de diğer futbolcuların tepkisini çekti. Dirar’ın ‘kayıtsız’ tavrı üzerine kaptan Emre Belözoğlu devreye girdi ve uyarıda bulundu.

Dirar, Emre Belözoğlu'nu da dinlemedi

NABIL Dirar, Tahir Karapınar’a gösterdiği reaksiyonu aynı şekilde devam ettirince ortam iyice gerildi. Emre Belözoğlu sert sözlerle Dirar’a bağırırken Faslı oyuncu da aynı ses tonuyla karşılık verdi. Bunun üzerine Tahir Karapınar tartışmanın kavgaya dönüşmesini önlemek için Dirar’ı antrenmandan çıkardı. Olayın özeti bu şekilde. Şimdi gelelim detaylarına... Fenerbahçe Kulübü’nden bir yetkiliye ve diğer kaynaklarımıza 5 soru yöneltip, ayrıntıları öğrendik...

5 SORU CEVAP

1) Emre ile Dirar arasında yumruklaşma yaşandı mı?

Fenerbahçe Kulübü ve Hürriyet’in ulaştığı diğer kaynaklar yumruklaşmanın yaşanmadığını sadece sözlü tartışma boyutunda kaldığını ifade etti.

2) Dirar bilerek mi yapıyor?

Hürriyet’e ulaşan bilgiler Nabil Dirar’ın pandemi sürecinde futbol oynamak istemediği yönündeydi ancak Fenerbahçeli yetkililer bu iddianın gerçeği yansıtmadığını, sadece, 2-3 haftadan bu yana formsuz olduğunu söyledi.

3)Dirar Emre’ye ‘Sen futbolcu musun, teknik direktör mü’ dedi mi?

Böyle bir diyaloğun yaşanmadığını söyleyen sarı lacivertli yöneticiler, “Emre zaten takımın kaptanı. Bu tür olaylara sezon başından bu yana müdahale ediyor. Kaldı ki kaptanlığının yanı sıra aynı zaman teknik sorumlu gibi davranacağı takıma iletildi. Dolasıyla Dirar’ın böyle bir ifade kullanması mümkün değil” dedi.

4) Dirar yarınki Beşiktaş maçında oynar mı?

Fenerbahçeli yetkililer Dirar’ın büyük olasılıkla forma giyeceğini ifade ederken şunu da ekledi: “Futbolcu bu... Yaşananları nasıl değerlendirdi, ne kadarını içine attı, bundan sonraki idmanlarda herhangi bir tepki gösterir mi göstermez mi bilemiyoruz ama şimdilik problem yok.”

5) Emre Belözoğlu aynı zamanda teknik sorumlu ve gelecek sezon sportif direktör olacak; Dirar gönderilir mi?

Fenerbahçeli yetkililer olayın bu boyutta olmadığını, Faslı yıldızın 2022’ye kadar sözleşmesi bulunduğunu belirtti. Sarı lacivertliler ayrıca iki futbolcu arasında herhangi bir dargınlığın olmadığını özellikle vurguladı.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!