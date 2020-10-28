Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı! Her şeyi anlattı ve müjdeyi verdi...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de geçen sezonun sona ermesiyle sportif direktörlüğe başlayan Emre Belözoğlu'nun görevi resmiyete döküldü.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ALİ KOÇ VE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ

"Yanımda Emre Belözoğlu var. Emre Belözoğlu kim diye sorsak çalıştığı kişiler, futbolcu arkadaşları, ailesi başka şeyler söyler. Ortak noktası Türk futbol tarihinin en önemli futbolcularından bir tanesi. Hangi takımda olursa olsun Fenerbahçe'de, Galatasaray'da Başakşehir'de, dünyanın en önemli 5 liginin 3'ünde yıllarca oynamış, sadece bir takımda değil birçok takımda başarılı olmuş, Türk bayrağını yurtdışında oynarken en iyi şekilde temsil etmiştir."

"Her futbolcu futbolculuk sonrası başarılı olacak diye bir şey yoktur. Hocalık, sportif direktörlük yapıp başarısız olanlar olmuştur, büyük işler başaranlar da olmuştur. Emre, bu yaz itibariyle yepyeni bir kariyere yelken açıyor. Biraz geriye gidelim... Yıl 2018/19. Fenerbahçemiz çok kötü gidiyor, hiç beklemediğimiz sonuçlar alıyoruz, takım olamıyoruz. Sancılı bir süreç. Göksel başkanın da izniyle Emre Belözoğlu ile bir görüşme yaptım. O zaman Başakşehir'in kaptanıydı. Dertleştik, benim yerimde olsaydın ne yapardın dedim. Artıları ve eksileri ile görüşlerimi benimle paylaşmıştı. O dönem daha Emre'nin sezon sonun bize geleceği konuşulmamıştı. Sadece içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumda sen olsan ne yapardın diye Emre'ye sormuştum. Emre'ye 'Sen ne yapacaksın?' diye sormuştum. Başakşehir ile şampiyonluk yaşayıp İtalya'ya taşınmayı düşündüğünü, İtalyancasını geliştirmek istediğini söylemişti."

FENERBAHÇE'DEN DUYGUSAL EMRE BELÖZOĞLU VİDEOSU VE GALATASARAY & FLORYA DETAYI

"FUTBOL ŞUBEMİZİN LİDERİ GİBİYDİ"

"Sezon bitince bazı arkadaşlar, teknik direktörümüz Ersun hoca ve yöneticimiz Semih Bey, Emre'nin bir sezonluğuna kaptan olarak katılıp 20-25 maç katkı sağlamasını, Samandıra'ya aidiyet duygusunu aşılaması gibi fikirle geldiler. Takıma kaptan olarak döndü. Emre Belözoğlu birçok sorumluluk aldı. Hiçbir zaman şikayet etmedi. Emre bu sürecin içinde sadece takım kaptanı değil, futbol şubemizin lideri gibi yeri geldiği zaman kaptan, teknik direktör, sportif direktör gibi elinden geleni yapıp sorumluluk aldı. Olumlu-olumsuz tüm görüşlerini bizlerle paylaştı."

"Emre Belözoğlu'nun ilk söylediği şeylerden birisi takımda futbol aklı olmadığıydı. Değişik bir transfer sezonu yaşadık. Ağustos ayında başlayan, Ekim ayında biten... Hoca seçimimizde de Emre ile birlikte oturup tartıştık. Tek tek transferlerimizi yapmaya başladık. Tabii hepinizin bildiği gibi gerek mali sıkıntılarımız gerek limit sıkıntılarımız çerçevesinde manevra alanımız çok yoktu. UEFA'nın verdiği sattığın kadar alabilirsin kuralı vardı. Geldiğimiz noktaya baktığımızda Emre'nin şapkadan tavşan çıkarttığını görebiliriz. Bu transfer döneminin yıldızı Emre olmuştur. Bu bir ortak çalışmadır. Emre'nin üstünde durduğu oyuncular vardı, hocamızın üstünde durduğu oyuncular vardı."

"Emre, oynadığı liglerde dostluklar kurmuş, networkünü geliştirmiş birisi. Bu isimler zamanla Avrupa'da çok önemli yerlere geldi. Dolayısıyla zamanında kurduğu dostlukların hala devam ediyor oluşunun bize fayda sağlıyor oluşu beni çok etkiledi. Futbolun futbol içinden gelmiş kişilerin yönetmesi gerektiğini hep düşünürüm. Özellikle federasyon cephesinde. Bunun ne kadar önemli bir tercih olduğunu bir kez daha anladık."

SPORTİF DİREKTÖRLÜĞÜ RESMEN AÇIKLANDI

"Bugün geldiğimiz noktada yeni sportif direktörümüzü Emre Belözoğlu olarak açıklıyoruz. Bir sportif direktörün takım içinde çok büyük sorumlulukları var. Sadece bugünü değil, geleceğimizi de dizayn etmek en önemli görevlerinden birisi. İnanın bu süreçte sportif direktörümüz en çok vakti finans grubuyla geçirdi. Yaptığımız her hamlede bir finans faktörü var."

"Emre Belözoğlu bence mükemmel bir iş çıkarttı. Doğru planlamayla kalitemizi arttırdık, maliyetimizi düşürdük. Daha önemlisi Fenerbahçe formasının ağırlığını bilen oyuncular getirdik. Emre her zaman 'lider oyuncu eksikliğimiz var' derdi. Fenerbahçe formasını taşımanın sorumluluğunu bilen oyuncuların sayısını arttırmamız diyordu. Sonuçta yüksek karakterli, tecrübeli, tecrübeyle gençliğin doğru harmanlandığı bir takım ortaya çıktı. Şu an baktığımızda hem çok iyi birinci takım, hem de birinliğe oynayabilecek ikinci bir takım çıktığını görüyoruz. Bir de pandemi sıkıntısı var. Şu ana kadar bizden uzak durdu ama çoğu takımda çıktığını görüyoruz. İnşallah Samandıra'dan geçmez. Takım derinliği ve kadrosu hiç olmadığı kadar önemli bu sezon. Tüm bu açılardan baktığımız zaman Emre ve ilgili arkadaşlarımız mükemmele yakın bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz."

"Erol Hoca, kasımın ikinci yarısında daha iyi oynayacağımızı söyledi. Sıkıntılı süreçlerimiz olmayacak mı? Tabii ki olacak. Arka arkaya puan kayıpları olacak, beklenmedik puan kayıpları olacak. Bunlar olacak. Genç bir ekibiz. Daha test edilmedik, test edileceğimiz durumlar olacak. Ama ben tünelin ucunda ışığı görüyorum. Özetlemek gerekirse Emre'ye yuvana hoş geldin de demek istemiyorum, buranın bir parçası. Tüm transferleri yapıp Emre'yi açıklamak istemiştim ama doğru düzgün futbolculara da imza attıramadık. Bugüne nasipmiş. Benim için imza sadece bir formalite. Emre ile şartları konuşurken de başbaşaydık. Şartları da konuşmadık zaten. 'Ne takdir ederseniz uygundur' dedi. Emre gerçek bir mohikan! Dün lansmanını yapmıştık zaten. Başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Yeni sportif direktörümüz Türk futboluna hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 1 YILLIK İMZA

EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ

"Bende emeği olan tüm hocalarıma, Galatasaray altyapısı dahil olmak üzere hepsine teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Çok mutlu ve gururluyum."

"Hem başkanımız hem de Erol hocanın söylediği gibi beni olmadan, biz olduğumuz bir Fenerbahçe'nin içinde olmak istedim. Fenerbahçelilerin sabah mutlu uyanmalarını istiyoruz. Rahmetli İslam Abi'nin dediği gibi Fenerbahçeliler mutluysa tüm Türkiye mutludur. Fenerbahçe taraftarına bunu yaşatmak inşallah nasip olur bize. Kendini Fenerbahçeli hisseden herkese bizlere inanmaları, bizlere güvenmelerine, desteklerine ihtiyacımız var."

"Bu süreçte ben çok ön plandaydım ama bundan rahatsızlık duyduğumu belirtmek istiyorum. Erol hoca gelene kadar sayın başkanımız önderliğinde birçok kişi ile bu süreci yönettik. Sportif başarı, futbol takımımız için kaçınılmazdı artık. O yüzden hamlelerimizi buna göre yapmaya çalıştık. İnandığımız oyuncuların birçoğunu getirdik ama transfer şampiyon yapmıyor. Planlamamızın şu an için senelik yaptık. Ciddi bir planlama yaptığımızı, doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Saha içinde de başarılı olursak sıkıntılı süreçler tamamen ortadan kalkacaktır. Yola çıktık, bismillah dedik. Skorlar da şu an bizim lehimize görünüyor. Kötü günler de mutlaka olacaktır. Önemli olan o günler gelince de 'sen, ben' demeden hareket edebilmek."

ALİ KOÇ: FENERBAHÇE GÜNÜ KURTARARAK GİDEMEZ

"Seçimlerde de söylemiştim. Fenerbahçe, günü kurtararak gidemez. Bu mümkün değil. Yaptığımız çalışmalar yavaş yavaş meyve vermeye başlıyor. İki sene bazı şeyler için kısa, bazı şeyler için uzun bir süreç. Birince sene yaşadıklarımız ne yazık ki bizi istediğimiz hızda hedeflere odaklanma konusunda geciktirdi. İlk 6 hafta işler iyi giderken pek çok farklı konulara bakıyoruz. Dijitale ağırlık verdik, basketbol takımımızın çoğunu değiştirdik. Saha içinde başarılı sonuçlar gelince diğer pek çok şey beraberinde gelecektir."

EMRE BELÖZOĞLU: SAMANDIRA'NIN LİDERİ EROL BULUT

Başkanımızın önderliğinde bir futbol yapısı oluştu. Önümüzdeki dönem biraz dinamik olacak, bilgilendireceğiz. Örnek aldığım bir sportif direktör yok. Ülkemizin farklı dinamikleri var. Ben kulübede olmayacağım. Samandıra'da liderimiz Erol Bulut. Onun başarısı demek, Fenerbahçemiz'in başarısı demek. Onun rahat çalışmasını sağlama görevi bizde. Onun için elimizi her taşın altına koyacağız.

18 TRANSFERİN ORTALAMA MAAŞI 1 MİLYON EURO

Kaliteli oyuncunun gelmesi gerekiyordu. Tabii bunun bir de finansal durumu var. Bu tarafa geçince bunu daha net görüyorsunuz. 18 tane futbolcu getirdik, bu futbolcuların maaş ortalaması 1 milyon euro. Belki bu transferlerden sonra taraftarlarımız ileride daha büyük şeyler bekleyecektir. Gerçekçi olmamız lazım, rasyonel hedefler koymamız lazım. İsteyip alamadığımız oyuncular da var, bu çok normaldir. Türkiye Ligi, Avrupa'nın 4-5 büyük liginden daha geride. Futbolcular haklarını başka yerlere giderek kullandılar. Transfer döneminde 10'da 8, 10'da 9 oranında istediklerimizi yapabildiğimizi düşünüyorum.

"SPORCULARDAN KÖTÜ İNSAN ÇIKMAZ"

"Bütün transferlerimizi başkan, Erol Bulut ve ben ortak kararlar alarak yaptık. Transferleri oyuncularla doğrudan görüşerek gerçekleştirdim. Oyuncuların karakteri ve soyunma odası duruşunu da araştırdım. Oyuncularla iletişimimin iyi olduğunu düşünüyorum. 22 yaşımdan itibaren hep takım kaptanlığı yaptım. Sporculardan asla kötü insan çıkmaz. Onlara inandığınız zaman arkanızdan gelirler."

"Fenerbahçe'nin her sezon hedefi şampiyon olmaktır, ikinci olmak bile başarısızlıktır. Bazen şampiyon olmak bile yetmez. Bunları da yaşadım burada. Ben kimin iyi futbolcu olduğunu görebilecek kapasitede olduğumu düşünüyorum. Yine de bunun karşılığını alabileceğimiz yer saha içidir. Hocamızın kazanmaya odaklı bir felsefesi var. Planlamamızı daha çok ligi bilen oyunculara, taşın altına elini sokabilecek futbolculara verdik. Bugün kadromuzda kaptanlık yapmış 10'a yakın futbolcu var. Bu beni çok mutlu ediyor. Verdiğimiz kararların doğruluğunu, yanlışlığını hesaplayacak zamanlar olacak. Skorlar camiayı birleştirir, skorlar kötü olursa camia ayrılaşır. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

ALİ KOÇ VE OĞLUNUN OZAN TUFAN & TAYLAN DİYALOĞU

"Geçen gün oğlum, ''Baba Ozan Tufan, Taylan'dan küçükmüş'' dedi. Ben de ona ''Evet oğlum'' dedim. ''Taylan daha genç gösteriliyor'' dedi. ''Evet oğlum, ikisi de genç'' dedim."

"HERKESE HAKARETTİR BU"

"Biz devre arası belki bir sol bek, stoper alabilseydik şampiyonluğu son ana kadar kovalayabilirdik. O zaman kimse afra tafra yapmadı. Bu sene 177 milyon TL limit gerçeklerden çok uzak, imkansızdı. Herkese hakarettir bu. Bu sistem yanlış dedim. Bu sistemi yanlış yaparsanız insanları hileye hurdaya dökersiniz dedim. Gerçekli olması lazım diye başından beri söylüyoruz. Geldiğimiz noktada çok da yanlış olmadığımızı görebilirsiniz. Devre arası Moses ile yollarımızı ayırdık, o bize rahatlık verdi. Kruse ile ayrılığımız planlı değildi ama şu an baktığımızda iyi yaptığımızı görüyoruz. Vedat Muriqi'nin satışında çok tartışık Emre ve hocamız ile birlikte. Ben başında çok karşıydım ama şimdi iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Jailson'dan da gelirimiz oldu. Toplamda 22 milyon euroluk bir gelir geldi. İkisine de teşekkür ediyorum."

"LİMİTLERDEN SONRA 4 TRANSFER YAPTIK"

"Bu limitin açıklanmasının ardından 4 transfer yaptık. Siz öyle diyorsanız biz de böyle diyoruz dedik. Arkadaşlarımız zaten 'Sevgi limit tanımaz' diye çok güzel bir kampanya yapmıştı. Hiç gerçekçi bir limit değildi."

SÖZLEŞME NEDEN BİR SENE?

Emre'nin sözleşmesinde bir sene yazdık. Neden bir sene? Önümüzdeki yıl seçim var çünkü. Seçimde ne olacağı belli olmaz. Umarım uzun yıllar birlikte çalışırız. Hedefimiz maliyeti düşürmek ve bunu yaparken de şampiyonluğa oynamak. Bu ne demek? Altyapıda cüretkar olmak. Altyapıya daha yeni yeni bakabiliyoruz.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN YENİ TESİS MÜJDESİ

Alt yapı için biz ne yapacağız? Samandıra ve Dereağzı'nı birleştireceğiz. Bir felsefe inşa edeceğiz. Samandıra'da iki tane elit takımımızın yer alacağı kampüs olacak. Altyapıdaki oyuncular, A Takım'da oynayan abileriyle aynı ortamda idman yapacak. Ülkemdeki gençlerin potansiyeline çok güveniyorum. Hem Fenerbahçe'nin hem diğer takımlarımızın çıkış noktasının gençler olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Biz hareket edince bizlerle yarışamayacaklarını düşünüyorum. Ben kaptanlık pazubandını Ömer Faruk'a takarken benim için çok iyi bir anıydı. Alt yapımızda doğru oyuncuları bulacağız.

"TANISANIZ SEVERSİNİZ"

"Benim için motto 'Tanısanız seversiniz' ya, benim için sahada kazanmak önemlidir. Ben de hatalar yaptım. Her şey geride kaldı, zor da olsa geride kaldı. Bırakmak zordu. Fenerbahçe'ye devam edecek olmak en büyük motivasyonumdu. Fenerbahçe'ye yakışır davranacağım. Fenerbahçe'de kalitesiz oyuncu oynayamaz. Aldığımız oyuncularda kriter buydu. Kaliteydi. Mevcut aldığımız oyuncuları en çok asist yapan, en çok koşan gibi şeyleri kendi aramızda belirlemiştik zaten. Çok da zor bir şey değil bunu yapmak. Benim bunu yapan ayrıca kendi ekibim var. Erol hoca dahil olduktan sonra Erol hocanın kendi ekibi var. İstatistik olarak da önümüze bir şeyler geldi ve oyuncuları bu yüzden tercih ettik. Kalite de yetmiyor bazen. Onun için aidiyat özelliği olan futbolculara baktık. Biz yeni bir takım inşa ettik. Beklentiler yüksek ama unutulmaması gereken bir şey var. Bu takım yeni bir takım. Sportif direktör de yeni. Sabır çok önemli. Ben futbolcuyken bunu pek başaramadım ama sabır çok önemli."

ALİ KOÇ'TAN DEMOKRATİK SEÇİM VURGUSU

Seçim arifesine girdik. Aday olurum ya da olmam. Hiç öyle bir iddiam yok. Aday olacaklar lütfen şimdi çıksınlar. Seçimin en demokratik şekilde olması ve benim yaşadıklarımı başkasının yaşamaması için tüzük değişiklikleri yapacaktık, yapamadık ama yapacağız. Aday olacak olanlar da inşallah şimdiden çıkar. Başkan adayı olacak herkes, FB TV ve kulübün imkanlarından faydalanabilecek.

"HER OYUNCUNUN BİR DEĞERİ VARDIR

"Bana göre her oyuncunun bir değeri vardır. O değer bulunduğu zaman, o transfer gerçekleştirilmelidir çünkü önümüzdeki sezon ne olacağı belli olmaz. Allah korusun sakatlık olur, piyasalar değişir. Muriqi ve Jailson transferi bana göre başarılıdır. Pandemi olmasaydı Vedat'ı daha yüksek ücretlere satabilirdik. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin böyle bir açıklaması vardı zaten."

"Pelkas, Ademi, Sangare, Altay, Ozan, Ferdi... Bunlar da ileride çok yüksek ücretlere gidebilecek oyuncular. O zaman teklif gelirse, onları da irdeleriz. Şampiyonlar Ligi geliri, Vedat ve Eljif gibi satışlar yapmak, arsa satışları yapabilirsek sandığımızdan çok kısa bir süre içinde borçları sıfırlayabiliriz."

EMRE BELÖZOĞLU: TÜRK FUTBOLU BATIYA MUHTAÇ

"Türk futbolunun batıya muhtaç olduğunu gözlemleyebiliyorum. Kendi hayatımda pek batıcı değilim belki ama futbol bakışım olarak batıcı olacağımı görebileceksiniz. Balkan ülkelerinden oyuncuları buraya getirmek daha kolay olabiliyor. Yıllarca beraber yaşamış topluluklar. Buraya alışması daha kolay oluyor. En son Vedat örneğinde gördük bunu. Balkanlardan bir sürü arkadaşlarımız, ilişkilerimiz var. Bunları gerektiğinde kullanacağız tabii."

"GENÇLERİN FENERBAHÇE'YE İNANMASINI İSTİYORUM"

Gençlerin Fenerbahçe'ye inanmasını istiyorum. Futbolcular ile daha içli dışlı bir ortam oluşturabilirsek onlar da bize inanacak. Ömer Faruk ile ilgili önümüzde bir süreç var. 15-20 güne kadar bu süreç hızlanacak. Kendisiyle, ailesiyle ve menajeriyle görüşme yaptık. Sürekli irtibat halindeyim. Onun bizden, bizim ondan beklentilerimiz var. Ömer Faruk benim kardeşim gibi. Kaptanlık pazubandını, işin başlangıcı olarak yaptım."

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...