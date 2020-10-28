Son Dakika | Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun KAP'a bildirdi!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirildiğini KAP'a bildirdi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirildiğini resmen açıkladı.
KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz, Sportif Direktörlük için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Şirketimiz, Sportif Direktörlük için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
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