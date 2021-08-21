Son Dakika: Fenerbahçe'de Diego Perotti ile anlaşıldı! İşte yeni takımı

Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan, Avrupa Ligi'nde ise 2 sakat verdiği maçta Helsinki'yi mağlup eden sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını sürdürürken kadroda düşünmediği isimlerle de yollarını ayırıyor.

Sol olarak savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'la yollarını ayıran Fenerbahçe, geçen sezon başında takıma kattığı ancak sakatlık nedeniyle verim alamadığı Diego Perotti ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

Geçen senenin başında Roma'dan takıma katılan Arjantinli yıldız, rotasını bir kez daha İtalya'ya çevirdi.

Corriere dello Sport'un haberine göre; sarı lacivertlilerle fesih konusunda anlaşan Perotti, Serie A ekibi Genoa'yla sözleşme imzalayacak.

33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2014-2016 yılları arasında Genoa forması giymişti.

Fenerbahçe formasıyla yalnızca 4 maça çıkabilen Perotti, 3 gol kaydetti.

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