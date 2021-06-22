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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İstanbul ekibine transfer oldu
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Futbol
Haber Giriş: 22.06.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İstanbul ekibine transfer oldu

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Son Dakika: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İstanbul ekibine transfer oldu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Sarı lacivertliler yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

Fenerbahçe'de son dakika... Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Harun Tekin, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaştı.

İsmi başta Adana Demirspor olmak üzere birçok takımla anılan 31 yaşındaki kaleci, Kasımpaşa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

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Tarafların kesin olarak anlaşmaya varırken resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon 6 Süper Lig, 2 Türkiye kupası olmak üzere 8 maçta kaleyi korumuştu ve bu maçlarda 9 gol yerken 2 maçta gole kalesini kapamıştı. 

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Fenerbahçe'de kiralıktan dönen Berke Özer'in Altay Bayındır'ın ardından ikinci kaleci olması bekleniyor.

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