Son Dakika: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İstanbul ekibine transfer oldu

Fenerbahçe'de son dakika... Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Harun Tekin, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaştı.



İsmi başta Adana Demirspor olmak üzere birçok takımla anılan 31 yaşındaki kaleci, Kasımpaşa ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Tarafların kesin olarak anlaşmaya varırken resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon 6 Süper Lig, 2 Türkiye kupası olmak üzere 8 maçta kaleyi korumuştu ve bu maçlarda 9 gol yerken 2 maçta gole kalesini kapamıştı.

Fenerbahçe'de kiralıktan dönen Berke Özer'in Altay Bayındır'ın ardından ikinci kaleci olması bekleniyor.

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