Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Sadık Çiftpınar'ın yeni takımı...
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kadro planlamasında yer almayan ve sözleşmesi feshedilecek olan Sadık Çiftpınar, eski takımı Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı. Daha önce maaşında indirime giden Sadık Çiftpınar, 8 milyon TL alacağından vazgeçerek eski takımına dönme kararı aldı.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! Vitor Pereira'nın kadrosunda yer bulamayan ve takımdan ayrı kalan Sadık Çiftpınar'ın sözleşmesi feshediliyor. Sadık Çiftpınar, eski takımı Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Haber Global'e konuşan kulübün basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "Yüzde 99 bitti diyebiliriz" dedi.
Sadık'ın sözleşme feshi ve Yeni Malatyaspor'a transferi kısa süre içerisinde açıklanacak.
FENERBAHÇE'DEKİ 8 MİLYON TL ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ
Ocak 2019’da Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Sadık Çiftpınar, kulubüyle yollarını ayırdı. 8 milyon TL’lik alacağını bırakan defans oyuncusu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’a geri dönüyor. Sarı lacivertli kulübün takımda düşünmediğini belirttiği Sadık Çiftpınar eski kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde maaşında indirim yaparak Fenerbahçe’nin limit konusunda önünü açan Sadık Çiftpınar, 8 milyon TL alacağından vazgeçerek sarı lacivertli kulübe önemli bir kaynak yarattı.