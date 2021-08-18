Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Sadık Çiftpınar'ın yeni takımı...

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda! Vitor Pereira'nın kadrosunda yer bulamayan ve takımdan ayrı kalan Sadık Çiftpınar'ın sözleşmesi feshediliyor. Sadık Çiftpınar, eski takımı Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Haber Global'e konuşan kulübün basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "Yüzde 99 bitti diyebiliriz" dedi.

Sadık'ın sözleşme feshi ve Yeni Malatyaspor'a transferi kısa süre içerisinde açıklanacak.

FENERBAHÇE'DEKİ 8 MİLYON TL ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

Ocak 2019’da Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Sadık Çiftpınar, kulubüyle yollarını ayırdı. 8 milyon TL’lik alacağını bırakan defans oyuncusu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’a geri dönüyor. Sarı lacivertli kulübün takımda düşünmediğini belirttiği Sadık Çiftpınar eski kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde maaşında indirim yaparak Fenerbahçe’nin limit konusunda önünü açan Sadık Çiftpınar, 8 milyon TL alacağından vazgeçerek sarı lacivertli kulübe önemli bir kaynak yarattı.