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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de ameliyat olan Max Kruse'den mesaj var
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Haber Giriş: 16.06.2020 - 10:25,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de ameliyat olan Max Kruse'den mesaj var

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Fenerbahçe'de Max Kruse beklenmedik şekilde dün akşam apandist ameliyatına alınmıştı. Sarı lacivertlilerin Alman yıldızından ilk mesaj geldi...

Apandist ameliyatı olan Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'den mesaj var..

Dün akşam başkan Ali Koç, Max Kruse'nin apandisit ameliyatına aldındığını belirterek, "Hiç beklenmedik şekilde ameliyata alındı. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu sene sağlık anlamında ciddi şanssızlık yaşadı. Doktorunun söylediğine göre kendisi iyi durumda" ifadelerini kullanmıştı.

Kruse bugünkü paylaşımında "Ben iyiyim, mesajlarınız için teşekkürler. Harika uyudum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Fenerbahçede ameliyat olan Max Kruseden mesaj var

"MUSLERA, BİZİM ALEX GİBİ"

Ali Koç ayrıca Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera için "Muslera bizim Alex gibi, herkes tarafından sevilen, saygı duyulan, centilmenliğiyle öne çıkan bir oyuncu. Örnek bir isim. Çok talihsiz bir olaydı, içimizi acıttı" ifadeleriyle Uruguaylı kaleci ve Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

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