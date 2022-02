Son dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Vefa Küçük'ten Aziz Yıldırım sözleri...

Haberin Devamı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük açılış konuşmasını yaptı ve toplantıyı başlattı.

"DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI İÇİN YENİDEN ADAYIM"

Vefa Küçük'ün konuşması şu şekilde:

Bilindiği gibi geçen nisanda yapılması gereken Yüksek Divan Başkan ve heyet seçimi, 2022’nin yani bu senenin Nisan ayına ertelenmişti. Gönül isterdi ki Covid devreye girmesin ve zamanında yapılsın. O günün şartları, öyle gerektirdi. İnşallah nisana kadar yeni bir sağlık tedbirleri, yeniden bir araya gelme kısıtlaması olmadığı takdirde Allah nasip ederse nisan ayında yeni başkan ve yeni divan heyeti seçilecek. Ben dahil şu anda üç arkadaşımız Sayın Nail Kır ve Sayın Sait Yılmaz adaylıklarını açıkladılar. Hayırlı olsun, kendilerine başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, geçen nisan ayında zamanında yapılsaydı ben öncesinde görevi bırakmayı düşünmüştüm. Ancak görevi bırakacak genel kurul yapamayacağımız için otomatikman, mecburen görevimizi bugün de dahil sürdürüyoruz. Tabii ki adaylık herkese münasip, seçim çalışması yapmak, herkes için tenkit edilemeyen bir gerçek. Ben, şu ana kadar huzurlarınızda yaptığım konuşmanın ötesinde yeniden aday olacağıma dair hiçbir çalışma yapmadım. Her zaman da beyan ettim; ‘ne zaman yapılırsa ben varım’ dedim. Tabii ‘ben varım’ derken benimle görev yapacak arkadaşlarımızı da tespit etmek suretiyle heyet halinde varız. Ben, şahıs olarak varız amacında değilim. Fakat bu geçen zaman içerisinde 2021 Nisan ayı öncesinde başlayan bir karalama kampanyası var. Tabii ki ben bundan kişi olarak çok rahatsızlık duyuyorum. Tekrarlıyorum; divan başkanı olmak, divan üyesi her arkadaşımızın hakkı. Adaylığını açıklayan Sayın Nail Kır’ın da hakkı, Sayın Sait Yılmaz’ın da hakkıdır. Ama benim sanki hakkım değilmiş gibi bana ve arkadaşlarıma dönük onur kırıcı, rahatsız edici sözler duyuyoruz, yayınlar duyuyoruz. Üzerine vazife olmayan bazı kendinden menkul insanların benim şahsım başta olmak üzere kötülediklerini görüyoruz, okuyoruz. Bunların bir kaçına temas etmek istiyorum.

Haberin Devamı

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

"YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI OLMAMI AZİZ YILDIRIM İSTEDİ"

Haberin Devamı

Ben, 2014 yılından bu yana sekiz senedir bu şerefli görevi, sizlerin oylarıyla seçilip ifa ediyorum. 2014 yılında benden önceki rahmetli Yüksek Günay’ın vefatı üzerine o günkü Başkanımız Aziz Yıldırım, benim divan başkanı olmamı arzu etti. O vefat üzerine sadece divan başkanlığı seçimi yapıldı. Ben bir sene rahmetli Sayın Yüksel Günay’ın beraber olduğu dört arkadaşımla görev yaptım. Bunların içinde şu anda aramızda olmayan, kendisine sağlık ve sıhhat dilediğim Ünal Uyguç da vardı. 2015 yılında üç senelik divan başkanı ve heyeti seçimi oldu. Sadece Ünal Uyguç arkadaşımız heyetten ayrıldı, yerine Suavi Eman geldi.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'nin toplam borcu 5 milyar 977 milyon TL olarak açıklandı Haberi görüntüle

"ALİ KOÇ ADAY ÇIKARMAYIP BENİ DESTEKLEDİ"

Haberin Devamı

2018 seçimlerinde bir arkadaşımızla yarış yaptık, beraber sandığa gittik. 2018 Nisan’ındaki bu seçimlerin öncesinde Sayın Ali Koç, zaten kulübe başkan olmayı hedeflediğini ilan etmişti ve çalışmalara, temaslara başlamıştı. Aziz Yıldırım’ın bilgisi dahilinde ben, Sayın Ali Koç ve Sayın Semih Özsoy'la birkaç kere bir araya geldim. Bu görüşme sırasında Sayın Ali Koç bana ‘önümüzdeki günlerde divan başkanlığı seçimi var, devam etmeyi düşünüyor musunuz?’ dedi. ‘Düşünüyorum Sayın Başkan’ dedim. Semih Bey’e döndü ve dedi ki, ‘O zaman biz divan adayı çıkarmayalım, Vefa Bey’i destekleyelim’ dedi. Yani ben 2018’de o günün başkanı ve başkan adayının desteğiyle ve sizlerin de oy vermesiyle heyetimle, arkadaşlarımla birlikte görevimizi devam ettirdik. Geldik 2021 yılına ve biraz önce söylediğim gibi ertelendi. Şimdi bu nisan ayında Allah nasip ederse yine Covid vs. gibi önemli bir nedenle toplantı ertelenmezse nöbet değişimi ve yeni sandığa gitme olayı gerçekleşecek. Tekrarlıyorum, ben yine adayım.

Haberin Devamı

"AZİZ YILDIRIM'IN ADAMIYMIŞIM, ALİ KOÇ'UN ADAMIYMIŞIM..."

Şimdi aleyhimdeki kampanyanın birkaçına temas ediyorum. Benim için şunu yaymaya gayret ediyorlar: Ben, Ali Koç’un adamıymışım. ‘Ali Koç’un adamı Vefa Küçük’ü divan kurulunda bir devirelim, sırası gelince de Ali Koç’la da hesaplaşalım’ diyorlar. Ali Koç Başkan yönetimde yokken, Aziz Başkan varken bana ‘Aziz Yıldırım’ın adamı’ dediler. Evet, ben bir adamım ama kimsenin adamı değilim. Ben, Fenerbahçe’nin adamıyım. Ben hiçbir başkanın veya hiçbir kimsenin görev almak için veya görevde kalmak için ne uçağına bindim ne yatına bindim ne teknesine bindim ne kayığına bindim ne de takasına bindim. Ben, asırlık Fenerbahçe çınarının altında kendimi korumaya aldım ve onun gölgesinde Fenerbahçe’deki ömrümü veya hayattaki ömrümü tamamlamak istiyorum. Ben, kimsenin adamı olmadım, olmaya da niyetim yok. Ben, adam gibi adam olduğum için adayım. Bana bu özelliklerimden dolayı oy verenleri başımda taşırım, oy vermeyenlere de saygımı muhafaza ederim, ötekileştirmem. İkinci husus; bana muhalefet edenler, benim seçilmemi yeniden istemeyenler, beni bıktırmak ve yıldırmak isteyenlere birkaç sözüm daha var. Bunlardan bir tanesi geçen sene yapılan Seçimli Genel Kurul’da, Başkanın ve Yönetim Kurulu’nun isteğiyle yıllık aidat değişti ve 500 liraya çıktı. İşte Başkanın huzurunda söylüyorum, yönetimin huzurunda söylüyorum; bu, onların tasarrufuydu ve sonra da başkana, yönetime kimse laf etmiyor veya etmeye cüret edemiyor. Ancak ‘Vefa Bey, bu 500 lirayı icat etti. 500 lirayı Vefa Bey kabul ettirdi’ deniyor, günahını bana kesiyorlar. İşte Başkan ve Yönetim burada, faturayı kesecekseniz oraya kesin. Beni bu konularda geri adım attırmayı düşünüyorsanız, yıldırmayı düşünüyorsanız, Hürriyet Kasidesi vardır Namık Kemal’in, orada güzel beyitler var. O beyiti tekrarlayarak kendimi uygulayacağım:



‘Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin, Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten’ der. Ben de her türlü suçlamayı göğüslemeye hazırım. Fenerbahçe’ye hizmetten dönersem namerdim.

Haberin Devamı

"AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE İÇİN HÜRRİYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİR"

Aziz Yıldırım başkan dün bir basın toplantısı yaptı. O basın toplantısında 3 Temmuz’daki kendisi ve arkadaşlarıyla çektiği acıları ve bundan dolayı bu acıyı kendisine ve kulübümüze yaşatanları, kumpas kuranları dava edeceğini beyan etti. Sayın başkan ve ekibi de bu yüzden mağdur olan Aziz Yıldırım başta olmak üzere bütün arkadaşlarımıza şahsım ve sizlerin müsaadesiyle sizlerin de adına destek verdiğimizi, onların hukuk savaşında yanlarında yer aldığımızı alenen beyan etmek istiyorum.



3 Temmuz kulübümüzün yaşayabileceği en makus olaylardan bir tanesi. 3 Temmuz’da Aziz başkanı, yönetimi sevenler veya sevmeyenler veya muhalefet edenler bir araya geldik, yek vücut olduk. Haklı davamızda başkanımıza, yönetimimize kurulan kumpas davalarında onlara moral verdik. Bugün o verdiğimiz desteğin aynen devam edip mağduriyete uğramış eski başkan ve yöneticilerimizin ve mensuplarımızın yanında yer almamız lazım. Güzel bir jest yaparak da alacakları tazminatları Fenerbahçe Eğitim Kurumlarına ve Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklarını beyan ettiler. Bu da büyük bir jesttir. Biz kendilerine ancak teşekkür ederek ve destek vererek karşılık verebiliriz.





"ALİ BAŞKANLA DA UYUM İÇİNDE ÇALIŞTIK"

Ali başkanla, Aziz başkan döneminde olduğu gibi uyum içinde çalıştık. Kendilerine saygı ve sevgide kusur etmedim. Başta Ali başkan dahil yönetim kurulunun hiçbir üyesi ve kurul üyesi arkadaşlarımız divan başkanı sıfatıyla bana ve arkadaşlarıma saygıda kusur etmediler. Biz böyle bir 8 sene geçirdik. Böyle bir 4 sene, daha uzun süre geçirecek 2 başkan adayımıza benim tavsiyem kol kırılsın, yen içinde kalsın. Seçildikleri takdirde mevcut başkana, yönetime benim yaptığım gibi destek vermeye devam etsinler.

ALİ KOÇ, SELİM SOYDAN'A 60 YIL ROZETİ TAKTI

Vefa Küçük'ün açılış konuşmasının ardından son yüksek divan kurulu toplantısından bu toplantıya kadar geçen zamanda hayatını kaybeden üyelerin isimleri okundu. Daha sonra yüksek divan kurulunda 40, 50 ve 60 yıllarını dolduran üyelere plaket takdimi yapıldı. Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, TFF Yönetim Kurulu üyesi Selim Soydan, 60. yıl rozetini ve plaketini başkan Ali Koç'tan aldı. Ali Koç, diğer üyelere de plaketlerini verdi.

GENEL SEKRETER BURAK KIZILHAN, FAALİYET RAPORUNU OKUDU

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, faaliyet raporunu üyelere okudu.

“Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, Sayın Başkanım, Kıymetli Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz ve ekranları başından bizleri takip eden büyük taraftarımız… Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2022 yılının Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısında, sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, siz tüm değerli üyelerimizin yeni yılınızı kutluyor; 2022 yılının hepimize sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Geride bıraktığımız 3 aylık sürecin incelemesine girmeden önce, 2021’in son günlerinde aldığımız, tarihi zaferden bahsetmek istiyorum. Camiamızın en kritik gündemi olan bu önemli konuda, Başkanımız Sayın Ali Koç, önemli ve detaylı açıklamalar yapacak, ancak ben de kısaca değinmek istiyorum: Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Futbolda Sözde Şike Davası’nda, mahkemenin verdiği beraat kararını onadı ve 3 Temmuz 2011’de başlayan süreç, 10 sene sonra nihayete erdi. Haksızca, hukuksuzca, cebren ve hileyle, milyonların canını yakanlar, ‘Fenerbahçe şike yaptı’ diyenler, bugün bir daha hatırlanmamak üzere tarihe gömüldüler! Hukuken galip geldik; ama en önemlisi onur mücadelemizi kazandık! Hain örgütün kurguladığı kumpasa, ilk gününden itibaren başkaldırdık, asla başımızı öne eğmedik. Bu hain kumpas nedeniyle bedel ödeyen, Eski Başkan Aziz Yıldırım’a, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu’na, İlhan Ekşioğlu’na ve davada yargılanan tüm kişilere, en önemlisi de büyük Fenerbahçe camiamıza, bir kez daha geçmiş olsun demek istiyorum. Kulübümüz, bu hain kumpastan, alnının akıyla çıktı, son kez ve nihai olarak masumiyetimiz tescillendi; ama biz, bu süreçte yapılan ne haksızlıkları, ne onursuzlukları, ne de bize reva görülenleri unutacağız! 3 Temmuz, bizim kırmızı çizgimizdir. Alnımızın akıyla kazandığımız onur davamızı zedeleyecek, hiçbir yaklaşıma izin vermemek ve haklarımızı sonuna kadar aramak, bizim asli görevimizdir. Bu konudaki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.

Geride bıraktığımız üç aylık süreçte, Kulübümüzde yaşanılan gelişmelere gelecek olursak; Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, 2018 yılından beri, kadınlar ve kız çocuklarına dair yaklaşımımızı, onların sporda ve toplumda, en iyi şekilde yer alması adına ortaya koyduğumuz duruşu, hepimiz biliyoruz. Kulübümüzün en yeni parçalarından biri olan Kadın Futbol Takımımız da, bu doğrultuda resmen faaliyete geçti. Yeni kurulan Takımımız, henüz birkaç ay olmasına rağmen, o kadar iyi başladı ve taraftarımızın desteğini öylesine kazandı ki, şu an Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nde mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Kıymetli Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Fenerbahçemizin en büyük güç kaynağı, hiç şüphesiz ki gönlünü Fenerbahçe’ye vermiş ve ona sevgiyle, sıkı sıkıya bağlı taraftarlarıdır. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında kalbi Fenerbahçe için atan renktaşlarımız vardır. Kulübümüzün, dünyanın çeşitli yerlerindeki taraftarlarımızla, en iyi şekilde ilişki kurmasında, yurt dışı derneklerimizin varlığı ve etkisi yadsınamaz. Onlarla düzenli olarak görüşüp, fikirlerini ve eleştirilerini dinlemek, ilişkimizi güçlü tutmak bizim önemli bir sorumluluğumuzdur. Bu kapsamda, geçen sene salgın nedeniyle yüz yüze gerçekleştiremediğimiz buluşmamızı yani Yurt Dışı Dernekler Toplantımızı, kuruluşunun 20. yılını kutlayan Hamburg Fenerbahçeliler Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Başkanımızın da bizzat katılımıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Hemen hemen her konuşmamda vurguladığım gibi, Fenerbahçemizin marka itibarını yüksek tutmak ve sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşmak için, doğru sponsorluk anlaşmalarını gerçekleştirmek, bizim önemli hedefimizdir. Bu doğrultuda, çalışmalarımıza devam ettiğimiz bir üç ay daha geride kaldı ve aramıza yeni katılan iş ortaklarımız oldu. Kripto para birimi Floki, Erkek Futbol A Takımımızın konç sponsoru olarak aramıza katıldı. Fenerbahçe markamızın önemli iş ortaklarından, Fenerbahçe Safiport Kadın ile Fenerbahçe Beko Erkek basketbol takımlarımızın sponsoru olan, Alagöz Holding, Kadın Futbol Takımımızın da sırt sponsoru oldu. Bu markalara aramıza hoş geldiniz diyorum ve iş birliklerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepimizin bildiği gibi, Doğuş Grubu, 2016 yılından bu yana, yelken şubemize sağladığı destekle, Türk sporu adına çok kıymetli bir katkı sunmaktadır. Bu destekle birlikte Fenerbahçemiz, Türkiye’de yelkenin amiral gemisi olmuş ve Olimpiyata bu branşta üç sporcu gönderen, çok sayıda sporcu yetiştiren bir şubeye dönüşmüştür. Başta Sayın Ferit Şahenk olmak üzere, tüm Doğuş Grubu’na verdikleri bu benzersiz destek için müteşekkiriz. Bu vesileyle, 2024 Paris Olimpiyatları’nı da kapsayacak biçimde, Doğuş Grubu ile olan anlaşmamızın, uzadığının müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. Bu noktada, Fenerbahçe’nin yelken şubesi dışındaki amatör branşları olan atletizm, boks, masa tenisi, kürek ve yüzmede de 3 yıllık anlaşma ile Kulübümüzün yanında olacak Tüpraş’a da bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Fenerbahçemiz ile Tüpraş arasındaki, Türk sporu ve Kulüp tarihi adına bir ilk olan bu anlaşma ile 5 amatör şubemizin ve onlarca sporcumuzun, bir sonraki olimpiyata kadar olan sürecini, maddi olarak garanti altına almış olduk.

Farklı branşlarda, milli takım kadrolarının büyük çoğunluğunu oluşturan, olimpiyatlara rekor sayıda sporcu gönderen Kulübümüz, Tüpraş’ın bu önemli desteği ile ülkemizin yarınları için sahip olduğu görevi, daha da güçlü bir şekilde yerine getirecek. Umuyorum ki Fenerbahçe’nin olimpiyat rolündeki sorumluluğunu, bizimle beraber üstlenen Doğuş ve Tüpraş’ın destekleriyle, Kulübümüz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda, daha fazla sporcuyla yer alacak ve daha fazla başarıya imza atacak! Çok kısa da olsa, 2021-2022 sezonunun son dönemine ait finansal raporumuzdan da bahsetmek istiyorum:

Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan dönemde, gelirlerimizi %142 artırarak, 713,4 milyon TL seviyesine çıkardık. Bu miktardan harcamalarımızı çıkardığımızda ise, 40 milyon TL’lik bir kara ulaştık. Böylece rakiplerimize kıyasla, kar açıklayan tek kulüp olma başarısını gösterdik. Kulübümüz, gelir yaratabileceği her alanda, maksimum özeni gösterme odaklı bir yaklaşımdadır. Bu noktada, hem dijital alandaki etkileşimimizi güçlendireceğimiz hem de farklı pek çok özelliğiyle, hem taraftarımıza hem de kulübümüze faydalar sağlayacak, resmi mobil uygulamamız olan Fenerbahçe SK kullanıma sunuldu.

Fenerbahçemiz ile ilgili haberleri de an be an alabileceğiniz uygulamamızı, App Store ve Google Play Store’dan indirebilirsiniz. Hepimizin ortak noktası, odak noktamız olan sportif konulara geldiğimizde; Hem takım sporlarında hem de bireysel sporlarda müsabakaların yoğun olduğu bir üç ayı geride bıraktık. Başkanımız, biraz sonra yapacağı açıklamalarda, futbol takımımızın odağında hem bugün hem de geçmiş döneme dair ayrıntılı açıklamalarda bulunacak, ancak ben de kısaca değinmek istiyorum:

Sezon başında göreve getirdiğimiz Vitor Pereira ile yollarımızın ayrılmasının ardından, Takımımızın teknik direktörlük pozisyonuna; kulübü, takımımızı ve camiamızı bilen, en kısa sürede maksimum faydayı sağlayacağına inandığımız, daha önce de Fenerbahçe çatısı altında uzun yıllar görev almış İsmail Kartal Hocamızı getirdik. Hocamız önderliğinde ve camiamızın destekleriyle, şu anda ulaşma şansımız olan tüm hedeflerimiz yolunda, sonuna kadar yürüyeceğimize inancımız tamdır ve tek odağımız da budur.

Diğer şubelerimizle devam etmeden önce, futbol akademimizle ilgili bir bilgiyi de paylaşmak isterim. Altyapımızdan yetişen sporcularımız, Kulübümüzün geleceğidir. Bu geleceğin parlak olması için ise futbol akademimizin, altyapı organizasyonumuzun doğru temellere oturması ve sürdürülebilir olması elzemdir. Bu bilinçle hareketle, Dereağzı Futbol Akademi binamızın, günün koşullarına uygun, sporcularımızın taleplerini karşılayan, modern bir yapıyla hayata geçtiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum.

Bu adımımıza yakışır biçimde bir açılış töreni gerçekleştirmeyi çok istiyoruz; bu nedenle hem sizlerin hem de sporcularımızın sağlığını düşünerek, Covid-19 salgınının etkisinin azalmasını umduğumuz, bahar aylarında yapmayı planladığımızı bilgilerinize sunuyorum. Binamızın akademimize ve camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Bunu da söyledikten sonra, şimdi üç aylık süreçte yaşanan gelişmeleri ayrıntılı olarak sizlere aktarmak amacıyla, spor şubelerimizin sorumlularının sizler için hazırladığı videoları izleyeceğiz.

Şube sorumlularımıza tüm çalışma ve emekleri için teşekkür ediyoruz. Şube Sorumlularımız bahsettiler ancak ben de 3 şubemize dair birkaç cümle etmek istiyorum:

Öncelikle Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, Ankara’da ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen, Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, Sarı Meleklerimiz üçüncü olarak madalya kazanma başarısı gösterdiler. Armamızı, bayrağımızı ve Türk kadınını en iyi şekilde temsil eden Takımımızla gurur duyuyoruz. Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımız, grup lideri olarak EuroLeague’de çeyrek finali garantiledi. Bu sezon, takımımızın geçen sene kıyısından döndüğümüz, Euroleague Women Kupası’nı kaldıracağına ve camiamıza armağan edeceğine yürekten inanıyoruz. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ciddi eksiklerimize rağmen mücadelelerini o kadar hırsla ve inançla sürdürüyorlar ki hepimize en büyük mutluluğu yaşatıyorlar. EuroLeague’de oynadığımız son 9 maçta 8 galibiyet elde eden takımımızı hepimiz adına yürekten kutluyorum.

Kıymetli hazirun; Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlerin kalbinde çok ayrı bir yeri vardır. O’nun izinde, ülkesini seven, zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek bizim için vazgeçilmez bir ilkedir. O’na verdiğimiz kıymeti en iyi şekilde göstermek amacıyla, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde, 10 Kasım’da Dolmabahçe Sarayı’nın açıklarında bir tören gerçekleştirdik. Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz, sporcularımız ve teknik ekiplerimiz, kongre üyelerimiz, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri ve çalışanlarımız olarak bir araya geldik. O’nu, en iyi şekilde anmaya çalıştık. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının, 83. yıl dönümünde bir kez daha minnet, şükran, saygı, rahmetle ve sonsuz özlemle anıyoruz.

Değerli Fenerbahçeliler, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, en çok ağırlık verdiğimiz konulardan biri, siz üyelerimizle Kulübümüz arasındaki iletişimin ve bağın kuvvetlenmesi ve düzenli olmasıydı. Bu doğrultuda uygulamaya koyduğumuz planlardan biri Üye İlişkileri Departmanı’nın kuruluşuydu. Kongre Üyelerimizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Selma Altay Rodopman’ın öncülüğünde faaliyet gösteren bu departmanımız, mevcut üyelerimizle olan ilişkilerimizi en iyi seviyeye çıkarmakla yükümlü olmanın yanı sıra; Kulübümüze yeni üyeler kazandırma noktasında da sorumluluk sahibidir. Üye sayımızın düzenli olarak artışına oldukça önem veriyoruz. Gücü, taraftarı olan Fenerbahçe’nin geleceğinde, ne kadar çok taraftarımız bu nişaneyi göğsünde taşırsa, geleceğimiz o kadar güvende olacaktır. Üye ilişkileri alanında yapılan çalışmalar sonucu, son 6 aylık süreçte 894 üye kaydı yapılmış ve 8,5 Milyon liralık üyelik geliri elde edilmiştir. Salgın şartlarının biraz daha hafiflemesiyle, 6 Kasım 2021’de gerçekleştirdiğimiz YDK toplantımızda, görevli çalışma arkadaşlarımız, sorularımızı yanıtlamak isteyen üyelerimizle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiler. Üyelerimizin beklentilerinin sorulduğu anketin sonucunda, tüm ilgili departmanlarla paylaşıldı. Kısa vadede hemen hayata geçirilebilecek talepler uygulamaya konuldu.Bunlardan biri; üyelerimize 2022 aidatlarının, vade farkı kulübümüzün sorumluluğunda olacak şekilde taksitle ödeme kolaylığı sağlanması oldu.

Bu vesileyle şu konuya gelmek isterim: Nisan ayında inşallah iki farklı tarihte bir araya geleceğiz. İlkinde, Olağanüstü Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimini yapacağız; Farklı bir tarihte yapacağımız ikinci toplantımızda ise, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantımızı gerçekleştireceğiz. Müsabaka fikstürleri belli olur olmaz, tarihleri ve detayları sizlerle paylaşacağız. Demokrasinin tam anlamıyla vücut bulabilmesi ve iradenizin en doğru şekilde sandığa yansıyabilmesi için, herkesin oy hakkını kullanabilmesi bizim en büyük önceliğimizdir.

Bu konuda önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum: 1 Ocak 2022 itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü 2022 yılı üye aidatlarının alınmasına başlanmıştır. Aidatımız, 2021 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulumuza katılım gösteren kongre üyelerimizin oylarıyla, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 500 TL olarak belirlenmiştir. Ödeme süreci de 31 Mart 2022’ye kadar devam edecektir. Oy hakkınızı kullanabilmeniz için, belirlenen süre içerisinde aidatlarınızı yatırmanız gerektiğini önemle belirtmek isterim.

Fenerbahçe için çok önemli bir kimlik olan Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday olan, tüm kıymetli isimlere başarılar diliyorum. Son olarak pandemi süreci boyunca, istemeden de olsa, sizleri tesislerimizi kullanmaktan alıkoyduk. Aslında maksadımız; tamamen üye, sporcu, çalışan, spor okulu öğrencilerimiz ve velilerimizin sağlıklarını, pandemi koşullarında mümkün olduğunca gözetmek olsa da, üyelerimizi tesislerimizden faydalandıramadık.Dereağzı Tesisimiz içinde yer alan, Sporcu ve Üye Lokali ile Üye Havuzlarımız, gerek nitelikleri gerekse de ulaşım kolaylıkları açısından çok tercih edilir bir durumda. Ancak Dereağzı Tesislerimizin, sporun yuvası olması isteğimiz, her geçen gün biraz daha ağır basıyor. Buna tezat bir şekilde Fenerbahçe Burnunda yer alan Eğlence ve Dinlence Salonumuz, niteliği gayet iyi olmasına karşın, ulaşım zorluğu sebebiyle kısıtlı sayıda üyemize hizmet verebiliyor.

Ancak aynı lokasyonda yer alan Konukevimize, her geçen gün artarak gösterilen rağbet, bu lokasyonun daha etkin kullanılması gerçeğini ortaya koyuyor. Hepsinden öte, Kulübümüzün kuruluş amacı gereği, sizlere tesis sunma arzumuz, pandeminin kısıtlayan baskısıyla, sizlerde dile, söze bürünen özlemle birleşiyor. Uzun sözün kısası; bugün burada sizlerle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Hem Dereağzı hem de Eğlence ve Dinlence Salonumuzun yerine, niteliği ve ulaşım kolaylığı gözetilerek, mart ayından veya nisan ayından itibaren siz değerli üyelerimize Todori Tesisimiz içinde hizmet sunmaya başlayacağız. Tadilat çalışmalarımız başladı. Bu dönüşüm sonunda, Eğlence ve Dinlence Salonumuz da Konukevimize dahil edilmiş olacak. Dereağzı Tesisimiz içinde yer alan üye Havuzlarımız ise, Dereağzı Tesisimizden bağımsız olarak, her yaz olduğu gibi hizmet vermeye devam edecek. Sözlerime son verirken bu akşam oynayacağımız Medipol Başakşehir maçında takımımıza sonsuz başarılar diliyorum. Fenerbahçemizin başarılarıyla dolu gündemlerde sizlerle yeniden görüşmek umuduyla, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”