Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Hulusi Belgü'den Ali Koç'a sert eleştiri: "Pamela Anderson'ın sevgilisini transfer ettiniz"

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Hulusi Belgü, başkan Ali Koç ve yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Belgü'nün açıklamaları şöyle;

Fenerbahçe'nin 8 senedir şampiyon olmaması beni çok rahatsız ediyor. Tahmin ediyorum ki sizi de rahatsız ediyor. Bugün yapılan konuşmalar beni çok şaşırttı. 25 yıllık üyelerin çayı nerede içeceğinden, havuza ne zaman gireceklerinden daha önemli konularımız var sanıyorum.

Keşke Aziz Bey de buraya gelseydi. Vereceği hukuk mücadelesini basın yoluyla değil de burada bize anlatsaydı. 10 saatlik uçak yolculuğumda bu açıklamalarımı hazırladım. İçimden gelenleri söylersem sorun olabilir. Bu yüzden metne bağlı kalacağım.

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"UMUDUMUZU KENDİ ELLERİNİZLE YIKTINIZ"

Haziran 2018'de büyük umutla başkan seçildiniz. Öyle ki seçilmenizde Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar ve hatta Trabzonsporlular da sevindi. Kurumsal kimliğiniz, Atatürkçü olmanız hepimiz için bir umuttu ama bunu kendi ellerinizle yıktınız. Sporun içinden gelmemiş, kendi talimatınızla hareket eden bir yönetim kurulu kurdunuz. Daha önce Arsenal'de çalışan Comolli ile bir futbol aklı kurdunuz.

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"AYKUT KOCAMAN'I DEDİKODULARA İNANIP KOVDUNUZ"

İlk hatayı Aykut Kocaman ile yaptınız. Yolları ayırmanıza bir şey söylemiyorum ama günlerce bekleyerek yanlık yaptınız. İlk yıldan yanlış bir kadro kurdunuz. Daha sonra da Aykut Kocaman'ın yardımcılarını dedikodulara inanarak kovdunuz. Aynı şeyi Volkan Demirel'e de yaptınız. Daha sonra affedip yardımcı antrenör yaptınız. Dirar'a da aynı şeyi yaptınız, biten kontratını uzatıp sonradan satmak için uğraştınız.

"HEP HATAYI BAŞKASINDA ARADINIZ, KENDİNİZE BAKMADINIZ"

Hep büyük konuştunuz, Siz benim vizyonumu anlamamışsınız' deyip Ersun Yanal'ı göreve getirdiniz. Daha sonra onun da arkasında durmadınız. Hep hatayı başkalarında buldunuz, kendinize bakmadınız. 9 tane hoca, 10'larca futbolcu geldi. Başarısızlıkları hep futbolcuların ve teknik adamların sırtına yüklediniz. Liderlik yapmadınız. Bu hataları diğer branşlarda da yaptınız. Basketbolda 3 hoca değiştirdiniz. 'Allah başımızdan eksik etmesin' dediğimiz Obradovic ile yolları ayırdınız.

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"TRANSFERDE HEP YANLIŞ YAPTINIZ"

Çalıştığı her takımda şampiyon olan Vitor Pereira'yı göreve getirdiniz ama onun da arkasında durmadınız. Transferi hep yanlış yaptınız. Önce Comolli'ye, ardından menajerlik şirketlerine takımı emanet ettiniz. Kruse'ye 'Hayatının kumarını oynuyor' dediniz ama tazminat ödediniz. Zajc için menajerlik şirketi tarafından dolandırıldınız. Bunları kendi şirketinizde bir kişi yapsa onunla çalışmaya devam eder miydiniz?

Transferleri hep eksik ve yanlış yaptınız, önce Comolli'ye sonra menajerlik şirketlerine Fenerbahçe’yi teslim ettiniz. Takımın ya sol beki olmadı, ya sağ beki, ya da santraforu olmadı, sağ açığı olmadı, sol açığı olmadı. Tam 3 sene bu takımın stoperi yoktu!

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"PAMELA ANDERSON'IN SEVGİLİSİNİ TRANSFER ETTİNİZ"

Falette diye bir oyuncu aldınız, Pamela Anderson'un sevgilisini transfer ettiniz, Adil Rami'den beklentiniz neydi sizin? Bu takıma hiçbir teknik direktör gelmek istemez. Hiçbir hocasının arkasında durmayan bu yönetime kim gelir? İşsiz ya da son kontratını yapmak isteyen gelir. Siz bizim için bir umuttunuz ama yapamadınız. Sizinle telefonda da konuştum, zaman zaman haddini aşan tartışmalar da yaşadınız. 4 yılın sonunda görüyorum ki problem sizsiniz.

"ALDIĞINIZ KARARLARIN ARKASINDA DURAMIYORSUNUZ"

Siz bizim için bir umut , Fenerbahçe için bir kurtuluştunuz. Size hep yardımcı olmaya çalıştım, etrafınızdaki arkadaşlarınızın sizi yanlış yönlendirdiğini düşündüm, yüz yüze konuşarak ya da mektuplarla size anlatmaya çalıştım. Hatta zaman zaman haddini aşan tartışmalar yaşadık ama burada tek amacım size yardımcı olurken Fenerbahçe’nin başarılı olmasını sağlamaktı.

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4 senenin sonunda görüyorum ki problem ne yazık ki sizsiniz. Her şeyi çok iyi bildiğiniz ve tek başınıza kulübü yöneteceğinizi sanıyorsunuz. Ancak yaşananlar bize aynı hataları tekrarlanacağını gösteriyor. 6 sene beraber çalıştığınız ve sadece seyrettiğiniz , gene tüm uyarılara rağmen müdahale etmediğiniz eski başkanımızın sonrasında karşı karşıya kaldığımız mali sorunlardan hiç şikayet etmeyin çünkü tüm geçmiş yönetim kurulu üyeleri gibi bu yaşananlardan siz de sorumlusunuz! Kulübün beklediği liderliği, birleştiriciliği ve en önemlisi profesyonel yönetimi sizde ve ekibinizde göremiyoruz . Ağır karar veriyorsunuz ve sonrasında da eleştirdiğiniz sosyal medyaya kapılıp kararlarınızın arkasında olamıyorsunuz.

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Yaşananlar aynı hataların tekrarlanacağını gösteriyor. 6 sene beraber çalıştığınız eski başkanınızın, mali yönden ayrılınca hatalarından bahsettiniz. Bunu yapmayın. Eski başkanın o dönemleri hep ibra edildi. Aldığınız kararların arkasında duramıyorsunuz. Son seçimde 6 bin oy aldınız. 35 bin üyenin 6'bininin oyunu aldınız. Aziz Yıldırım o konuşmayı yapmasaydı daha da az oy alırdınız. 6 bin oyu unutun, 29 bin kişi size oy vermedi bunu düşünün.

"MART'TA GENEL KURUL KARARI ALIN"

Size çağrım: Mart'ta genel kurul kararı alın. Seçime gidin. Artık kimsenin size güveni kalmadı. Tarihte en başarısız Fenerbahçe yönetimi olarak geçiyorsunuz. Bu konuşmamdan sonra daha da hiddetleneceksiniz. Yanınızdaki kişiler sizi yanlışlarınızda uyarmıyor.

Umarım bu sözlerim sizi kamçılar. Fenerbahçe'yi çok seven başkanın huylarını değiştirmesini çok istedik ama olmadı.

Löw ile anlaştığınız iddia ediliyor. Umarım arkasında durursunuz, yanınızda olan insanların uyarılarını dinlersiniz.