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Haber Giriş: 07.07.2020 - 14:25,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının günleri değişti!

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Son Dakika | Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının günleri değişti!
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TFF, Süper Lig'in 32. haftasında 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçının ise 13 Temmuz Pazartesi gününe alındığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı. 
 
Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı.
 
İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.
 
32. hafta karşılaşmalarının yeni programı şöyle:

Son Dakika | Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının günleri değişti

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