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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe ve Hulk iddiası! Vitor Pereira 65 gol attı ve... Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 05.07.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe ve Hulk iddiası! Vitor Pereira 65 gol attı ve... Transfer Haberleri

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Geçen sezon Beşiktaş'ın gündemine gelen Hulk Fenerbahçe'ye mi? Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğe gelmesiyle dedikodular arttı. Porto ve Shanghai'de birlikte görev alan ikilinin son buluşma noktasının Fenerbahçe olabileceği iddia ediliyor...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğe gelmesiyle doğal şekilde Hulk transferi de gündeme geldi.

Portekizli teknik adamın kariyeri boyunca en fazla forma verdiği isim olan Brezilyalı Hulk, Porto ve Shanghai takımlarında Pereira yönetiminde 135 maça çıkarken, bu maçlarda 65 gol ve 44 asiste imza attı.

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Shanghai ile yolları ayrılan hocasına da teşekkür edip, "Pereira benim için önemli. Shanghai ve Vitor'u bundan sonra da takip edeceğim" ifadelerini kullanman Hulk'un Atletico Mineiro ile 1.5 yıl daha kontratı bulunuyor.

34 yaşındaki Hulk, şubat ayında Çin'den Brezilya'ya dönmüş ve Atletico Mineiro ile anlaşmıştı. Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız ismin kariyerinin son bölümünde tekrar Avrupa'da oynamak istediği belirtiliyor.

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