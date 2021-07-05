'Köprünün altından çok sular geçti, Vitor Pereira ve Fenerbahçe...'

Fenerbahçe'de yeni dönem resmen başladı. Metin Tekin ve Önder Özen, sarı lacivertlilerin Vitor Pereira kararını değerlendirdi.

"TOPAL-JOSEF BİRLİKTE OYNAR MI CÜMLESİ AKLIMDA KALDI"

Pereira'nın takımının başına getirilmesinin kendisi için sürpriz bir karar olduğunu ifade eden Tekin, "Yabancı, Portekizli diye söylenmişti ama bana büyük sürpriz oldu. Olumlu, olumsuz göreceğiz. Monaco'ya elenirse gidecekti, elendi ve gitti. Mehmet Topal ve Josef birlikte oynar mı cümlesi aklımda kalmıştı en son. Oyun anlamında fikri olan bir teknik adam, uluslararası bir kimlik kazandı ama hikaye enteresan. Beklenen teknik adam bu değildi, ben de merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

PEREİRA ARTIK DAHA DENEYİMLİ

Önder Özen ise "İlk geldiğimde bir arkadaşım Mourinho'nun onunla ilgili bir şey söylemişti, çok inandığım biriydi, görüşü olumsuzdu. Köprünün altından çok sular geçti. Vitor Pereira'da da çok şey değişti, artık daha deneyimli. Ülkemizden biri, kendi ülkemizde 2 defa şampiyon oldu, gitti Yunanistan'ı şampiyon yaptı, biz ona artık uluslararası teknik adam deriz. Sonra durmadı gitti Çin'de bir favoriyi aldı, hem ligi, hem Süper Kupa'yı aldı geldi. Biz o teknik direktörümüze fazlasıyla uluslararası teknik adam muamelesi yaparız. Karar eleştiriye açıktır, kronolojik olarak anlatılırsa pek hoş olmadı. Bielsa'lar falan, 1 ay geçmiş, geç kalınmış, eleştiriye açık ama Pereira sonuna kadar yarışın içinde tutacağını zannettiğim bir teknik adam. Çok da karamsar olmamak lazım Fenerbahçe adına. Ben son bıraktığımız Pereira'dan daha iyisini göreceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.