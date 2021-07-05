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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'nin 16'lık yıldızı Arda Güler şov yaptı! Galatasaray TV'de övülmüştü, Antalya'da müthiş performans
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Futbol
Haber Giriş: 05.07.2021 - 07:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'nin 16'lık yıldızı Arda Güler şov yaptı! Galatasaray TV'de övülmüştü, Antalya'da müthiş performans

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Son Dakika: Fenerbahçe'nin 16'lık yıldızı Arda Güler şov yaptı! Galatasaray TV'de övülmüştü, Antalya'da müthiş performans

Fenerbahçe ile 15 yaşında profesyonel sözleşme imzalayan Arda Güler, Antalya'daki U19 Elit Ligi finallerinde Başakşehir ile oynanan mücadelede 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Geçtiğimiz haftalarda GS TV'de de kendisinden övgüyle bahsedilen Arda Güler, geleceğin en önemli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.

Spor Arena - Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, Antalya'daki U19 Elit Ligi finallerinde Başakşehir karşısında 6-0 galip gelinen maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

U19 Gelişim Liginde Fenerbahçe, Başakşehiri 6-0 yendi
U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe, Başakşehir'i 6-0 yendi

Fenerbahçe U19 takımında forma giyen ve geleceğin önemli yıldızları arasında gösterilen Arda Güler, U19 Elit Ligi Çeyrek Finalde Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı Başakşehir maçında yıldızlaştı.

16 yaşındaki Arda Güler, kendisinden yaşça büyük arkadaşlarıyla da mücadele ederken saha içindeki aksiyonlarıyla büyük övgü aldı. Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesinde büyük pay sahibi olan Arda, normal sezonda da Fenerbahçe formasıyla 19 maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı. 

15 YAŞINDA 2.5 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 2005 doğumlu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı. Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler’in imzasına Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, o dönemin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ve Arda Güler’in ebeveynleri Ümit ve Serap Güler katılmıştı.

Son Dakika: Fenerbahçenin 16lık yıldızı Arda Güler şov yaptı Galatasaray TVde övülmüştü, Antalyada müthiş performans

GS TV SPİKERİ ARDA GÜLER ÖVGÜSÜ

GS TV Spikeri Serbay Şenkal, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanmıştı...

GS TV'de Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'e büyük övgüSüper Lig Elit U19 Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından GS TV'de Arda Güler konuşuldu.
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"TÜRK FUTBOLU ARDA GÜLER ADINDA OYUNCU KAZANACAK"

Serbay Şenkal, " Bir konu var. Ona değinmem lazım. Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler. 16 yaşında, 2005 doğumlu. Çok önemli bir futbolcu. Muazzam bir gole imza attı. Müsabakayı takip ettim. Kendi takımını yönlendirme kabiliyeti, liderlik vasfı olan bir oyuncu. Türk futbolu Arda Güler adında futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi bu anlamda tebrik edip centilmenlik göstermemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız." ifadelerini kullanmıştı.

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