Son Dakika: Fenerbahçe'nin 16'lık yıldızı Arda Güler şov yaptı! Galatasaray TV'de övülmüştü, Antalya'da müthiş performans

Spor Arena - Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, Antalya'daki U19 Elit Ligi finallerinde Başakşehir karşısında 6-0 galip gelinen maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe U19 takımında forma giyen ve geleceğin önemli yıldızları arasında gösterilen Arda Güler, U19 Elit Ligi Çeyrek Finalde Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı Başakşehir maçında yıldızlaştı.

16 yaşındaki Arda Güler, kendisinden yaşça büyük arkadaşlarıyla da mücadele ederken saha içindeki aksiyonlarıyla büyük övgü aldı. Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesinde büyük pay sahibi olan Arda, normal sezonda da Fenerbahçe formasıyla 19 maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

15 YAŞINDA 2.5 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI



Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 2005 doğumlu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı. Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler’in imzasına Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, o dönemin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ve Arda Güler’in ebeveynleri Ümit ve Serap Güler katılmıştı.

GS TV SPİKERİ ARDA GÜLER ÖVGÜSÜ



GS TV Spikeri Serbay Şenkal, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanmıştı...

"TÜRK FUTBOLU ARDA GÜLER ADINDA OYUNCU KAZANACAK"

Serbay Şenkal, " Bir konu var. Ona değinmem lazım. Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler. 16 yaşında, 2005 doğumlu. Çok önemli bir futbolcu. Muazzam bir gole imza attı. Müsabakayı takip ettim. Kendi takımını yönlendirme kabiliyeti, liderlik vasfı olan bir oyuncu. Türk futbolu Arda Güler adında futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi bu anlamda tebrik edip centilmenlik göstermemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız." ifadelerini kullanmıştı.