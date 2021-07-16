Son Dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferin listesinde yer alan Paulinho'dan kötü haber

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Paulinho için BAE ekibi Shabab Al-Ahli Dubai Club da talip oldu.

Footmercato'nun haberine göre; 32 yaşındaki Brezilyalı, BAE ekibinden çok cazip bir teklif aldı.

Transferle menajer Pierre Fernandes'in ilgilendiği belirtilirken Paulinho'nun önümüzdeki günlerde Dubai Club yönetimi ile bir araya geleceği ve transferin nihayete ereceği kaydedildi.

Son olarak Çin ekiplerinden Guangzhou forması giyen oyuncunun Shabab Al-Ahli Dubai Club'a transferinin yüksek ihtimal olduğu bildirildi.

Çin ekibiyle toplamda 176 maça çıkan Brezilyalı, 75 gol atıp 29 asist yaptı.